Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới nghi ngờ kết quả bình chọn

HHT - Việc thí sinh Thảo Nhi Lê (Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới) đăng đàn bày tỏ sự nghi ngờ kết quả bình chọn ở phần thi Best Interview của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 khiến cư dân mạng đưa ra nhiều thuyết âm mưu.

Miss Universe Vietnam 2022 (Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam) đang bước vào giai đoạn nước rút. Chỉ còn gần một tuần nữa, chiếc vương miện VINAWOMAN sẽ tìm được chủ nhân của mình. Tuy nhiên, để có thể trở thành Hoa hậu năm nay, hiện các thí sinh vẫn đang phải căng thẳng vượt qua những phần thi khó nhằn.

Trưa ngày 19/6, Thảo Nhi Lê cùng các thí sinh khác đã trải qua phần thi Best Interview. Mỗi thí sinh sẽ lần lượt bốc thăm và trả lời câu hỏi từ nhiều chủ đề trên sóng livestream. Khán giả sẽ bình chọn cho thí sinh mình yêu thích từ lúc livestream đến hết 10h sáng ngày 20/6, để tìm ra người chiến thắng giải thưởng Best Interview.

Thảo Nhi Lê - cô gái từng 2 lần lọt Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới của bảng xếp hạng nhan sắc TC Candler nhận được câu hỏi: "Nếu bạn là lãnh đạo một quốc gia, giữa lợi ích kinh tế và sức khỏe cộng đồng, đâu là yếu tố quan trọng hơn?".

Thảo Nhi Lê chia sẻ đây là một câu hỏi khó vì một đất nước nếu không có kinh tế hay người dân không có sức khỏe thì đều không được. Cô cho rằng cần có sự cân bằng giữa 2 yếu tố này. Cô tự tin nói thêm: "Chúng ta cần kinh tế để có giáo dục, đường sá, điều kiện tốt hơn cho con người sống. Còn cần nhiều sức khỏe để có động lực sống hạnh phúc hằng ngày, mới có thể "chiến" được. Nhi nghĩ một quốc gia cần cả 2 điều. Nếu là một người lãnh đạo, Nhi sẽ cân bằng 2 yếu tố đó."

Sau khi phần thi kết thúc, tài khoản IG được cho là của Thảo Nhi Lê bất ngờ đăng tải dòng story thể hiện sự nghi ngờ với kết quả bình chọn của mình. Cô viết: "Had over 300 votings somehow in the end over 100? Any mistakes happening?" (tạm dịch: "Đã có đến hơn 300 phiếu bầu nhưng không hiểu vì sao đến phút cuối lại chỉ có hơn 100 phiếu? Liệu có sự nhầm lẫn nào ở đây không?".) Sở dĩ, Thảo Nhi Lê thắc mắc là vì số phiếu hiển thị trên màn hình lúc livestream của cô đạt 357 phiếu, trong khi đó kết thúc chương trình, BTC công bố cô đạt 139 lượt bình chọn từ khán giả.

Hiện tại, Thảo Nhi Lê đã xóa Story này nhưng cô lại đăng tải một bộ ảnh nghệ thuật mới với dòng trạng thái đầy ẩn ý:

"Bài học từ một con sâu "Hãy vững vàng trước mọi chỉ trích khi bạn biết rằng cuộc chiến này để bạn sẽ tiến hoá và trở thành phiên bản tốt nhất" - Nikitha.

Hôm nay Nhi học từ một con sâu. Nhi là một con sâu. Những điều tuyệt vời nhất vẫn còn ở phía trước. Hãy cùng sát cánh với Nhi nhé".

Nhiều người đoán rằng Thảo Nhi Lê đang ngầm đáp trả những ý kiến trái chiều về việc cô đăng đàn thắc mắc kết quả phiếu bầu.

Một số người cho rằng người đẹp cư xử như vậy là không khéo léo, đáng nhẽ cô nên thắc mắc với BTC trước, tới khi không nhận được câu trả hợp lý mới nên viết lên mạng xã hội như vậy. Hành động này có thể gây bất lợi cho những phần thi sau của chính Thảo Nhi Lê. Có người còn cho rằng Thảo Nhi Lê có lượng fan đông đảo nên muốn dùng dư luận gây sức ép lên BTC. Một số khác thì bảo vệ Thảo Nhi Lê, họ cho rằng nếu BTC không minh bạch thì thí sinh có quyền bày tỏ quan điểm của mình bằng bất cứ hình thức nào.