Hoa hậu Kỳ Duyên liệu có “xin vía” Hoa hậu Thanh Thủy từ điểm giống nhau này?

HHT - Sau khi Hùng Huỳnh đưa ra tuyên bố chính thức thông qua đại diện pháp lý liên quan tới tranh cãi MV "Chẳng Thể Nhắm Mắt" đạo nhái MV "Standing Next To You" của Jung Kook (BTS), về phía ARMY (fandom của BTS), người "cà khịa", người yêu cầu phía Hùng Huỳnh phải đưa ra bản giám định rõ ràng.