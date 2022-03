Hoa hậu Lương Thùy Linh sắc sảo như miêu nữ, xuất hiện ở MV đầu tay của Á hậu Kiều Loan

HHT - Hoa hậu Lương Thùy Linh cùng học trò H’Vi Ktla xuất hiện trong MV debut "Thích Hay Là Yêu Còn Chưa Biết" của Á hậu Kiều Loan. Ba người đẹp chung một khung hình tạo nên sự bùng nổ visual.

Á hậu Kiều Loan là một trong những nàng hậu “tài sắc vẹn toàn” khi đảm nhận nhiều vai trò, vị trí khác nhau như mentor chương trình sắc đẹp, MC, người mẫu… Bên cạnh đó, người đẹp cũng chinh phục khán giả bằng tài năng âm nhạc và giọng hát của mình. Mới đây, Á hậu Kiều Loan “gây sốt” khi thông báo chính thức trở thành ca sĩ và phát hành MV đầu tay.

Trong sản phẩm đầu tay này của Á hậu Kiều Loan có sự xuất hiện của Hoa hậu Lương Thùy Linh. Hai nàng hậu trở nên thân thiết sau khi đăng quang Miss World Việt Nam 2019, thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong nhiều sự kiện.

Thế nên thông tin Hoa hậu Lương Thùy Linh góp mặt trong MV đã khiến người hâm mộ hào hứng. Người đẹp sở hữu đôi chân dài 1m22 trứ danh cùng gu thời trang cá tính, phong cách thời thượng sẽ là một điểm nhấn thu hút đáng mong chờ. Trong phân cảnh xuất hiện, Hoa hậu Lương Thùy Linh cùng Á hậu Kiều Loan (Lona) gây ấn tượng với hình ảnh của những quý cô thời trang sành điệu.

Ngoài ra, H’Vi Ktla, học trò của Hoa hậu Lương Thùy Linh tại The Next Face Việt Nam cũng bất ngờ xuất hiện. H’vi Ktla có đường nét khuôn mặt cuốn hút, nổi bật với làn da rám nắng khỏe khoắn và đôi mắt to tròn. Người đẹp Đăk Lăk cũng là nhân tố sáng, gây chú ý thời gian gần đây.

Song hành cùng học trò của mình trong sản phẩm ca nhạc cũng là lời hứa mà Lương Thùy Linh dành cho trò cưng. Một lần nữa, fan sắc đẹp lại có cơ hội nhìn ngắm nhan sắc đỉnh cao của Lona cùng Hoa hậu Lương Thùy Linh và H’Vi Ktla.

MV Thích Hay Là Yêu Còn Chưa Biết mang cảm xúc chung của nhiều trái tim đang đứng trước “cửa ngõ” tình cảm. Bài hát do Đạt G chấp bút, kết hợp sản xuất với Ricky Star. MV Thích Hay Là Yêu Còn Chưa Biết của Á hậu Lona Kiều Loan sẽ được ra mắt vào ngày 10/3/2022.