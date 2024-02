Hoa hậu Mai Phương lọt Top 25 thí sinh phần thi Đối đầu tại Miss World lần thứ 71

HHT - Thành tích đầu tiên của Hoa hậu Mai Phương tại Miss World lần thứ 71 khiến fan sắc đẹp Việt vỡ òa vì vui mừng, nàng hậu đã chính thức lọt Top 25 phần thi phụ Head To Head Challenge.

Hoa hậu Mai Phương khiến fan sắc đẹp Việt vô cùng tự hào khi chính thức lọt Top 25 phần thi phụ Head To Head Challenge (phần thi đối đầu) của cuộc thi Miss World lần thứ 71. Head to Head Challenge là một trong những phần thi phụ đặc trưng và vô cùng quan trọng của các kỳ Miss World.

Năm nay, chủ đề của phần thi này xoay quanh các vấn đề được Hội nghị Thượng đỉnh G20 đưa ra, gồm có: An ninh lương thực, thay đổi khí hậu, các mục tiêu phát triển bền vững, chăm sóc sức khỏe, thời kỳ quá độ của kỹ thuật số và nữ quyền. Các chủ đề phải xoay quanh slogan One Planet, One Family, One Future (tạm dịch: Một Hành tinh, Một Gia đình, Một Tương lai). Top 25 thí sinh xuất sắc nhất sẽ tham gia tranh biện tại Trung tâm Hội nghị Bharat Mandapam, nơi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh G20, vào ngày 23/2.

Cùng xem lại video hùng biện của Hoa hậu Mai Phương gửi tới Miss World cho phần thi này, người đẹp đã chọn chủ đề Phát triển bền vững.

Điểm của phần thiBeauty With A Purpose (Sắc đẹp vì mục đích cao cả) cũng được tính để chọn ra Top 25 chung kết của Head To Head Challenge. Hoa hậu Mai Phương đã có một màn thuyết trình cực kỳ xuất sắc, chạm đến trái tim người hâm mộ.

Top 25 Head To Head Challenge của Miss World lần thứ 71 gồm các người đẹp sau (tên thí sinh được xếp theo các châu lục, thứ tự theo bảng chữ cái):

1. Hoa hậu Brazil

2. Hoa hậu Puerto Rico

3. Hoa hậu Trinidad và Tobago

4. Hoa hậu Mỹ

5. Hoa hậu Botswana

6. Hoa hậu Kenya

7. Hoa hậu Madagascar

8. Hoa hậu Nigeria

9. Hoa hậu Nam Phi

10. Hoa hậu Zimbabwe

11. Hoa hậu Bỉ

12. Hoa hậu Anh

13. Hoa hậu Ai Len

14. Hoa hậu Bắc Ai Len

15. Hoa hậu Tây Ban Nha

16. Hoa hậu xứ Wales

17. Hoa hậu Úc

18. Hoa hậu Ấn Độ

19. Hoa hậu Indonesia

20. Hoa hậu Li-băng

21. Hoa hậu Malaysia

22. Hoa hậu Nepal

23. Hoa hậu Philippines

24. Hoa hậu Thái Lan

25. Hoa hậu Việt Nam

Đây chính là thiết kế được Hoa hậu Mai Phương chọn mặc trong phần thi chung kết Head To Head Challenge, tiếp tục là một mẫu váy dài màu trắng tinh khôi, rất hợp với nhan sắc của nàng hậu. Khán giả có thể theo dõi các bài viết hằng ngày của Hoa hậu Mai Phương trên trang web theo đường link này.