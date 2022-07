Hoa hậu Nông Thúy Hằng không ngại "đụng độ" đàn chị Lan Khuê, Vũ Thu Phương, Thùy Tiên

HHT - Diện lại thiết kế đình đám từng được các đàn chị như Hoa hậu Thùy Tiên, Á hậu Lan Khuê, siêu mẫu Vũ Thu Phương chọn mặc, Hoa hậu Nông Thúy Hằng có lý do vô cùng hợp lý.

Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 mới đây đã tung hai bức ảnh mặc thiết kế lấp lánh của NTK Nguyễn Minh Tuấn. Đây là thiết kế từng được các nàng hậu đình đám của showbiz Việt chọn mặc.

Hoa hậu Thùy Tiên là người diện thiết kế này đầu tiên. Nàng hậu mặc bộ váy xuất hiện trong đêm thi Miss Grand của tỉnh Chiang Mai, Thái Lan vào cuối tháng 12 năm ngoái.

Hoa hậu Thùy Tiên búi tóc cao, đội vương miện và đeo thêm phần cổ tua rua đính đá cùng tông màu bộ váy. Thiết kế giúp khoe trọn đường cong “đồng hồ cát” hoàn hảo và thần thái chuẩn beauty queen của người đẹp.

Siêu mẫu Lan Khuê từng tham gia Miss World (Hoa hậu Thế giới) 2015 và lọt Top 11 chung cuộc. Đây có thể coi là thành tích cao nhất của đại diện Việt Nam tại đấu trường này.

Người đẹp xuất hiện trong thiết kế dạ hội lấp lánh này tại show thời trang giới thiệu BST The Glory - Road to the Stars - Đường đến danh vọng của NTK Nguyễn Minh Tuấn. Lan Khuê chọn kiểu tóc xoăn phồng, để xõa và không đeo phụ kiện lấp lánh ở cổ. Thay vào đó, người đẹp khoác phần áo choàng xuyên thấu dài chấm đất, xuất hiện lộng lẫy đúng chuẩn vedette của đêm diễn.

Siêu mẫu Vũ Thu Phương cùng từng chọn thiết kế này trong một buổi thi của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 hồi tháng 3 năm nay. Cô là giám khảo của buổi thi này và cũng chọn kiểu mặc giống Á hậu Lan Khuê.

Mới đây, Hoa hậu Nông Thúy Hằng tung ra 2 bức ảnh diện thiết kế này. Đây là loạt ảnh được chụp từ trước đêm Chung kết cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam.

Được biết, vài ngày trước đêm thi quan trọng, người đẹp Nông Thúy Hằng đã tới gặp NTK Nguyễn Minh Tuấn để “xin vía” may mắn. Cô cố tình chọn bộ váy này và chụp đúng 6 tấm hình. Và đúng là may mắn đã mỉm cười với người đẹp Nông Thúy Hằng. Trong đêm Chung kết Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022, cô đã đăng quang ngôi vị cao nhất.