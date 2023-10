Hoa hậu Thùy Tiên hé lộ góc khuất sau chuyện ăn kiêng ép cân, chế độ nào hiệu quả nhất?

HHT - Để có được vóc dáng lúc nào cũng hoàn hảo, Thùy Tiên cũng phải vật lộn với chuyện ép cân giữ dáng chứ không phải “tự nhiên mà đẹp”. Và hành trình ép cân của cô cũng không hề dễ dàng, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe.

Từ khi trở thành Miss Grand International 2021 đến nay, Thùy Tiên luôn được khen là quản lý hình thể rất tốt, luôn giữ vững phong độ nhan sắc. Thậm chí năm ngoái, cô còn nhận giải “Vóc dáng đẹp nhất” trong một giải thưởng dành cho các sao nữ V-Biz. Nhiều người hẳn sẽ tưởng Thùy Tiên may mắn sở hữu cơ địa không lo tăng cân, luôn mảnh mai nhưng thực ra nàng hậu thường xuyên phải lo lắng chuyện quản lý cân nặng, bảo đảm số đo luôn ở mức ổn định.

Trong một show truyền hình mới lên sóng, Thùy Tiên tự nhận thấy vóc dáng của mình chuẩn nhất vào thời kỳ tham gia Miss Grand International 2021 và sau đó thì trồi sụt, đã có lúc Thùy Tiên lơ là chuyện giữ cân nên đã chạm mốc 58 kg. Sau đó, nàng hậu phải cấp tốc tăng cường tập thể thao kèm ăn kiêng để giảm cân càng nhanh càng tốt.

Thùy Tiên hiểu rằng ăn uống ảnh hưởng cực lớn đến chuyện giảm cân, nên cô đã thử rất nhiều phương pháp. Từ chế độ ăn kiêng Keto (hạn chế tối đa tinh bột) đến công thức nhịn ăn gián đoạn 16:8, rồi cả ăn low carb thì Thùy Tiên đều đã áp dụng. Rồi có thời điểm, nàng hậu sốt ruột đến mức thử nghiệm cả những biện pháp ăn kiêng khắc nghiệt mà idol Hàn Quốc từng áp dụng.

Một ngày, cô chỉ ăn 3 quả táo cùng vài quả trứng gà non bé xíu. Kết quả là Thùy Tiên bị choáng váng đầu óc, đứng lên ngồi xuống cũng khó khăn, không thể làm được việc gì do cơ thể thiếu năng lượng trầm trọng. Và giờ đây, Thùy Tiên đã nhận ra rằng muốn giữ dáng an toàn và lâu dài thì cần chăm chỉ tập luyện đều đặn kèm theo chế độ ăn uống lành mạnh, đủ chất.

Và quan trọng nhất, dù ngoại hình của mình vẫn còn khuyết điểm, vẫn còn chỗ này chỗ kia bạn chưa hài lòng thì vẫn hãy yêu chính mình. Yêu bản thân chính là biện pháp làm đẹp hiệu quả nhất.