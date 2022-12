Hoa hậu Việt Nam 2022: Hé lộ sân khấu trên đảo cực hoành tráng của phần thi Best In Swimsuit

HHT - Đạo diễn Hoàng Nhật Nam chính thức công bố phối cảnh sân khấu hoành tráng của phần thi Best In Swimsuit, trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 tại đảo thượng lưu SwanBay.

Mới đây, đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã công bố phối cảnh sân khấu của đêm diễn Best In Swimsuit, trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022. Sân khấu kèm theo một sàn runway được thiết kế để các thí sinh được thỏa sức khoe sắc với những bước catwalk đẹp mắt.

Chia sẻ sâu hơn về lý do thực hiện sân khấu này, đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết Best In Swimsuit là một đêm diễn quan trọng, thiết kế sân khấu này rất hoàn hảo để Top 35 trình diễn, bên cạnh đó khán giả cũng có góc nhìn tốt nhất để chiêm ngưỡng trọn vẹn đêm diễn.

Sân khấu được đặt ngay hướng nhìn ra sông, với điểm nhấn không thể không kể đến chính là cây thông lớn hoành tráng được thi công trong nhiều ngày. Trong đêm diễn Best In Swimsuit, khán giả không chỉ được tận hưởng khung cảnh, không khí thiên nhiên tuyệt vời trên đảo mà còn được chiêm ngưỡng sân khấu, những màn trình diễn được đầu tư hoành tráng và công phu.

Phần thi Best In Swimsuit của Hoa hậu Việt Nam 2022 là một trong những phần thi quan trọng trước thềm Chung kết. Với sân khấu được chuẩn bị kỹ lưỡng và đầu tư chỉn chu, đạo diễn Hoàng Nhật Nam tin chắc rằng đêm thi Best In Swimsuit tại SwanBay sẽ mang đến nhiều trải nghiệm tuyệt vời cho khán giả.

Phần thi Best In Swimsuit của Hoa hậu Việt Nam 2022 sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 17/12/2022 và được phát sóng trực tuyến trên các kênh chính thức của cuộc thi:

🔷 Fanpage Hoa hậu Việt Nam và Báo Tiền Phong

🔷 YouTube: Sen Vàng Tivi, Tiền Phong TV

🔷 TikTok: Hoa hậu Việt Nam

🔷 Báo Tiền Phong Online