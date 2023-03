Hoa Học Trò số 1404: Công thức ẵm học bổng du học Châu Á từ các "thợ săn"

HHT - Hoa Học Trò 1404 mang đến cho bạn đọc những câu chuyện hấp dẫn về đời sống, "vũ trụ" giải trí của teen cùng thông tin hay ho trong thế giới muôn màu nhất định không thể bỏ qua!

Thế giới mạng xã hội chào đón những thay đổi

Đầu năm nay, những ông lớn trong thế giới mạng xã hội dành cho Gen Z như Facebook, Instagram và TikTok đều công bố một số thay đổi lớn. Chúng có ảnh hưởng ra sao đến bạn và có thể giúp gì cho hội content creator? Cùng Hoa Học Trò 1404 "khui" những thông tin thú vị nha!

Công thức ẵm học bổng du học Châu Á từ các "thợ săn"

Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore đã trở thành những “bến đỗ” mơ ước của Gen Z trên hành trình chinh phục tri thức, đặc biệt là khi ngày càng có nhiều suất học bổng “rủng rỉnh” dành cho du học sinh tại các quốc gia này. Để có thể chạm đến những “tấm vé” danh giá này một cách hiệu quả, hãy cùng lắng nghe các bí quyết từ các “chiến thần” học bổng châu Á nhé!

Thư Bangkok: Bật mí sức hút của dòng phim BL từ xứ sở chùa vàng

Trong Lễ hội Countdown 2023 hoành tráng nhất lịch sử Central World (Bangkok), chiếu trực tiếp đến quảng trường Thời đại tại New York (Mỹ), PP Krit và Billkin (nổi lên từ bộ phim I Told Sunset about You) đứng ngang hàng với các ngôi sao tên tuổi đình đám như Bi Rain và các nhà lãnh đạo của Thái Lan để cùng đếm ngược khoảnh khắc đón năm mới. "Lúc ấy mình mới cảm nhận được sức ảnh hưởng khủng khiếp của dòng phim Boys’ Love (BL), không chỉ riêng với khán giả Thái Lan, mà còn trên phạm vi toàn cầu" - nếu bạn cũng là fan của dòng phim này thì hãy đọc ngay "tâm sự" của Lân Bảo trên báo Hoa Học Trò 1404 nhé.

Tranh cãi trong tuyển sinh vào 10: Cơ hội và thách thức cho teen?

Nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 10, trong đó có thêm những phương án tuyển sinh mới khiến kỳ thi đầu cấp này trở thành đề tài được teen và phụ huynh hết sức quan tâm. Vậy teen mình cần có phương pháp học ra sao để tránh rơi vào thế bị động?

Mời bạn đón đọc những thông tin hấp dẫn trên Hoa Học Trò 1404 phát hành vào sáng thứ Hai 13/3/2023 tại hệ thống Nhà sách FAHASA, Phương Nam, Shopee... hoặc các sạp báo trên toàn quốc chỉ với 20.000 đồng.