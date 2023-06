Hoa Học Trò số 1410: Đón đầu những thay đổi của giáo dục trong thời đại số 4.0

HHT - Kỳ thi vào 10 cũng như thi Tốt nghiệp THPT năm 2023 đang trong giai đoạn "nóng" hơn bao giờ hết. Hãy để Hoa Học Trò 1410 trở thành cơn gió mát lành, cùng teen "chiến đấu" với mùa Hè và kỳ vượt vũ môn đầy cam go nhé!

Đón đầu những thay đổi của giáo dục trong thời đại số 4.0

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đến năm 2025, tỉ trọng tối thiểu nội dung chương trình Giáo dục phổ thông được triển khai dưới hình thức trực tuyến sẽ đạt trung bình 10% ở bậc trung học. Sở GD&ĐT TP.HCM thậm chí đã nâng tỉ lệ này lên đến 35%. Hãy cùng lắng nghe ý kiến của các bạn học sinh và thầy cô về những đổi mới mà chuyển đố số sẽ mang lại cho việc học tập của chúng mình trên Hoa Học Trò 1410 nhé!

Công thức cực chill cho mùa Hè cực cool

Năm học đã kết thúc, còn chần chờ gì mà không cất ba lô sách vở và tận hưởng mùa Hè đang vẫy gọi. Để nhà Hoa gửi cho bạn vài tín hiệu vũ trụ về các hoạt động hay ho trong Hè này nhé! Công thức này dành cho hội thích chill chill nhẹ nhàng và cả hội mê xê dịch luôn đó.

Ký sự chiến dịch chống nóng mùa Hè: "Chiến thuật" sai lầm tại "căn cứ" phòng máy lạnh

Trước cuộc tấn công gay gắt của mùa Hè với nhiệt độ có lúc lên đến hơn 40oC, nhiều teen đã quyết định “cố thủ” trong phòng với điều hòa. Tuy nhiên, sau vài ngày, hội teen đã gặp vô số vấn đề như khô da, mất nước và thậm chí là khó thở. Hoá ra, “kẻ thù” giấu mặt bấy lâu nay chính là chiếc máy lạnh! Cùng khám phá những bí quyết nhỏ để Hè này, cái nóng không còn là nỗi sợ.

Tại sao "bad boy" Min Ho gây sốt?

Sau thành công của loạt phim To All The Boys I’ve Loved Before, hành trình sang tận Hàn Quốc kiếm tìm tình yêu đích thực của cô em lém lỉnh Kitty trong XO, Kitty nhanh chóng chiếm lĩnh trái tim teen khắp châu Á. Trong đó, màn debut của nam diễn viên Sang Heon Lee (Min Ho) trở thành điểm sáng thu hút nhất. Cùng Hoa Học Trò đi tìm “dung mạo thật” của chàng hotboy này nhé!

Kỷ yếu lưu giữ kỷ niệm hay nguồn cơn gây ồn ào?

Chụp kỷ yếu vốn là hoạt động được mong đợi nhất dịp cuối cấp, nhưng mỗi khi mùa kỷ yếu gõ cửa, những thước phim, khung hình kỷ niệm luôn xuất hiện song song với đủ loại drama. Điều này khiến chủ đề được teen thảo luận không chỉ dừng lại ở “chụp gì, ở đâu”, mà còn là “ảnh kỷ yếu quan trọng đến thế sao?”. Không dễ để một bộ ảnh chung chiều lòng tất cả các thành viên, nhưng làm thế nào để có phương án phù hợp và một tác phẩm ưng ý?

