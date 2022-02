Hóa ra đây là lý do Hòa Minzy không nuối tiếc thanh xuân khi chia tay bạn trai thiếu gia

HHT - Thông tin Hòa Minzy và bạn trai thiếu gia chính thức "đường ai nấy đi" sau 5 năm bên nhau khiến nhiều khán giả hụt hẫng. Mới đây, nữ ca sĩ đã có những chia sẻ về việc bản thân không cảm thấy tiếc nuối, lý do ngay sau đó đã nhận được sự đồng tình từ đông đảo cư dân mạng.

Vừa qua, cộng đồng mạng được phen xôn xao trước tin mối quan hệ giữa Hòa Minzy và bạn trai thiếu gia rạn nứt khi cả hai đều cập nhật trạng thái "độc thân" trên mạng xã hội. Sau đó, nữ ca sĩ đã có bài đăng chính thức trên trang Facebook cá nhân. Cụ thể, cô khẳng định mình và thiếu gia Minh Hải đã chia tay trong êm đẹp sau 5 năm gắn bó.

Bên dưới bài đăng, Hòa Minzy cũng đã trải lòng về việc chia tay với bạn trai. Theo đó, cô đã đính kèm bức ảnh chụp cùng bé Bo và khẳng định thanh xuân không có gì nuối tiếc vì đã có con trai là tài sản vô giá. Cuối cùng, giọng ca Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp chia sẻ: "Hôm nay thế là ổn rồi, ngày mai sẽ lại tiếp tục làm việc, sống và cứ cười rồi mọi thứ lại bình yên ạ".

Những dòng chia sẻ của Hòa Minzy nhanh chóng nhận về cơn mưa "thả tim" từ cộng đồng mạng. Đa số bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với thái độ chia tay văn minh của cặp đôi, đồng thời thể hiện sự động viên đối với nữ ca sĩ: "Vui vẻ lên nhé cô gái, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi", "Chúc cả anh chị và Bo mỗi ngày đều thật hạnh phúc",...

Trước thông tin Hòa Minzy và bạn trai Minh Hải chia tay, phản ứng của các sao Việt nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả. Sau bài đăng xác nhận chia tay của Hòa Minzy, Erik đã bình luận: "Có thể giờ sẽ không đi tiếp cùng nhau nữa nhưng sẽ mãi là gia đình chăm sóc bé Bo vậy là thực sự trọn vẹn rồi ạ. Tụi em sẽ luôn bên chị và anh Hải và ủng hộ những bước đi mới của cả hai ạ".

Trong khi đó, Đức Phúc đăng tải lên Instagram cá nhân một story có hình ảnh của Hòa Minzy đính kèm dòng trạng thái: "always beside you, sister". (tạm dịch: em sẽ luôn bên cạnh chị.)

Bên cạnh đó, những ngôi sao nổi tiếng như Nhật Kim Anh, Võ Hạ Trâm, Bùi Công Nam, Bình An, Văn Mai Hương... cũng thể hiện sự quan tâm đối với câu chuyện của Hòa Minzy. Đa số đều bày tỏ động viên, khen ngợi cách ứng xử văn minh khi chia tay của người đồng nghiệp thân thiết và hy vọng Hòa Minzy sẽ tiếp tục mạnh mẽ, hạnh phúc trong tương lai.

Ngoài ra, Đen Vâu bất ngờ bị "réo tên" trong câu chuyện của Hòa Minzy. Theo đó, ít lâu trước khi nữ ca sĩ xác nhận rạn nứt với bạn trai, Đen Vâu đăng tải khoảnh khắc "thả dáng" tại rạp phim cùng dòng caption hài hước: "Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây...". Một số người sau đó cho rằng chủ nhân hit Mang Tiền Về Cho Mẹ đã có tiên đoán về chuyện tan vỡ của Hòa Minzy.

Trước những bình luận kém duyên kéo Đen Vâu vào chuyện tình cảm của Hòa Minzy, nam rapper hoàn toàn phớt lờ. Anh chỉ đáp lại một comment của khán giả có nội dung: "Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành (NH4)3PO4". Theo đó, nam rapper đã tiếp tục phân tích (NH4)3PO4 là gì thành một đoạn dài khiến netizen được phen cười nghiêng ngả. Việc Đen Vâu bỗng dưng bị kéo vào tranh cãi khiến người hâm mộ của anh đều không vui.