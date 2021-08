Hoài Lâm lần đầu xuất hiện sau “tâm thư” tiết lộ từng 4 lần bị ép vào viện tâm thần

HHT - Sau 2 ngày để lại tâm thư khiến nhiều người hoang mang, Hoài Lâm chính thức xuất hiện trên mạng xã hội với diện mạo tươi tắn.

Cách đây không lâu, Hoài Lâm khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi chia sẻ từng 4 lần phải vào viện tâm thần vì 3 nhân vật có tên viết tắt là M, C, N. Anh muốn được được mọi người tôn trọng và sẽ nhờ đến pháp luật nếu những nhân vật này còn can thiệp đến quyền tự do của anh.

Sau "tâm thư" dài, mới đây giọng ca Hoa Nở Không Màu chính thức xuất hiện trên mạng xã hội với diện mạo mới. Trong ảnh nam ca sĩ cười rạng rỡ, lộ má lúm đồng tiền duyên dáng. Có thể thấy Hoài Lâm khá mũm mĩm nhưng thần sắc tươi vui và nụ cười sáng trên gương mặt anh khiến fan "thả tim" rần rần.

Hoài Lâm bày tỏ niềm vui khi có được một trang mới để giao lưu, như là ngôi nhà mới của mình. "Đây là nơi để Lâm có thể giao lưu với mọi người, để chúng ta gần nhau hơn hãy theo dõi Lâm và nghe nhạc mỗi ngày nhé cả nhà", anh viết. Có thể thấy giọng ca Buồn Làm Chi Em Ơi không hề nhắc đến ồn ào 4 lần từng vào bệnh viện tâm thần trước đó. Dù vẫn còn nhiều thắc mắc nhưng khán giả phần nào yên tâm khi thấy hình ảnh mới tràn đầy năng lượng của giọng ca sinh năm 1995.

Hoài Lâm là nghệ sĩ tài năng của V-Biz, ở thời kỳ đỉnh cao âm nhạc và vẻ ngoài của ca sĩ thậm chí được so sánh với Sơn Tùng M-TP. Tháng 6/2020, anh thông báo đã ly hôn với vợ - Cindy Lư (Bảo Ngọc) và dọn về quê nhà Vĩnh Long "ở ẩn". Sau khi Đạt G công khai hẹn hò vợ cũ của mình, Hoài Lâm vẫn giữ thái độ văn minh, chúc phúc cho cặp đôi.

Thanh Phương