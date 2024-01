Hoàng Hà: Đã sẵn sàng cho những bước đi lớn nhưng không vội tìm kiếm hào quang

HHT - Hoàng Hà không quá tham lam về việc “sẽ được gọi là gì”. Với cô, những danh xưng như “ngôi sao triển vọng”, “ngôi sao hạng A” chỉ là “danh hiệu” được đặt cạnh tên của nghệ sĩ.

Tỏa sáng dần theo thời gian

Là một trong những "nàng thơ" đang được khán giả yêu mến của điện ảnh Việt, Hoàng Hà cho thấy sự biến hóa trong từng vai diễn. Nhân vật Dao Ánh trong phim điện ảnh Em và Trịnhlà cú đề-pa mang đến bước ngoặt cho Hoàng Hà. Trong năm 2023, nữ diễn viên cho thấy phong độ ngày càng ổn định qua vai Dương trong phim truyền hình Chúng Ta Của 8 Năm Sau. Gần đây nhất, khán giả gặp lại một Hoàng Hà mới mẻ hơn trong tác phẩm kinh dị Kẻ Ăn Hồn.

Cộng tác với những ê-kíp lớn, Hoàng Hà thừa nhận đây là yếu tố quan trọng đối với sự nghiệp diễn viên nhưng “nó không nằm ở mức 100%”. Điển hình với MV Nàng Thơ, Hoàng Hà có dịp làm việc với một ê-kíp “rất Indie nhưng có gu”.

Khi nhắc đến Thương Ngày Nắng Về, Hoàng Hà giải thích lý do cô từ chối dự án không chỉ vì trùng lịch quay với Em và Trịnh, mà vì cô muốn “giữ cho sự xuất hiện của Dao Ánh trong trẻo hết sức có thể. Hà muốn khán giả nhìn thấy nhân vật Dao Ánh thật sống động, chân thực và tin rằng cô ấy có tồn tại”.

Đứng trước nhiều lựa chọn, Hoàng Hà thường ưu tiên những dự án được kể một cách tinh tế. Với Kẻ Ăn Hồn, cô muốn khán giả nhìn thấy một Hoàng Hà ở những cung bậc cảm xúc phức tạp hơn như căm thù, phẫn nộ, nức nở...

“Hà không còn ở tuổi 18, đôi mươi nên khi đóng vai ở độ tuổi đó, mình sẽ đưa lại sự trong trẻo của tuổi trẻ để tạo nên nhân vật, phủ lên cơ thể và gương mặt mình. Đôi khi có thể vì mình làm tốt chăng, nên khán giả lại nghĩ rằng mình chỉ hợp làm 'nàng thơ' thôi. Nhưng mình muốn từng bước để cho khán giả thấy rằng, người diễn viên ắt phải là một người có thể làm được nhiều kiểu nhân vật, thậm chí là rất khác nhau.” - Hoàng Hà nhấn mạnh.

“Có nét duyên của tình yêu”

Từ Em và Trịnh cho đến Chúng Ta Của 8 Năm Sau, Hoàng Hà khắc họa kiểu nhân vật say đắm trong tình yêu. Hoàng Hà cũng nói, rất nhiều lần cô nghe mọi người nói rằng mình đóng với ai cũng có chemistry ngọt ngào. Đến một lúc, chính cô cũng tự đặt câu hỏi “Tại sao lại như thế nhỉ?”.

Gần đây, khi xem lại bài đăng đầu tiên trên Instagram cá nhân, Hoàng Hà tìm thấy bức ảnh cô chụp cùng giảng viên dạy diễn xuất đầu tiên của mình từ năm 2015 là NSƯT Minh Vượng. Khi đó, Hoàng Hà viết caption: “Cô Minh Vượng nói với mình là: Hoàng Hà có nét duyên của tình yêu”. Dần dần, Hoàng Hà hiểu rằng có những thứ đến từ bản năng và sự tự nhiên.

Hoàng Hà chia sẻ, cô và các bạn diễn đều cần những điểm chạm ban đầu dù sự gượng gạo là điều không tránh khỏi. Khi những điểm chạm đó được lặp lại vừa đủ, mọi thứ tự động trở nên thân thuộc, tự nhiên hơn. Từ đó, "phản ứng hóa học" sẽ xảy ra.

Phản ứng trước sự hụt hẫng của khán giả khi dàn cast chính của phần 1 Chúng Ta Của 8 Năm Sau không đóng tiếp phần 2, Hoàng Hà cho rằng: “Bước đi thay diễn viên đã rơi đúng vào thời điểm mà mọi người đang quá thiện cảm. Lý do chủ quan ở đây là khán giả đã quá yêu thương nhân vật, mong chờ được thấy dàn cast phần 1 ở 8 năm sau. Còn lý do khách quan là ai cũng muốn xem nội dung tươi đẹp và chữa lành. Những diễn viên của phần 2 đâu đấy sẽ hơi thiệt thòi lúc đầu bởi lý do khách quan này. Nhưng có thể dần dần khán giả sẽ lại tiếp tục yêu quý dàn cast phần 2 thôi, khi họ đã thấy quen hơn rồi.”

Vẫn tìm cách để được “lowkey"

Bật mí về những dự định trong năm mới, Hoàng Hà không quá tham lam về việc “sẽ được gọi là gì”. Với cô, những danh xưng như “ngôi sao triển vọng”, “ngôi sao hạng A” chỉ là “danh hiệu” được đặt cạnh tên của nghệ sĩ. Cô cũng mong sớm được làm việc với những ê-kíp quốc tế để có thêm dấu ấn trong sự nghiệp, chứ không vội tìm kiếm hào quang hay sự thành công xa vời.

Từ một cô gái hướng nội đến khi “bước chân ra khỏi nhà, đeo khẩu trang hẳn hoi, nhưng người ta vẫn nhận ra Hà”, Hoàng Hà luôn trân trọng tình cảm của khán giả. Dù đôi khi mất đi sự riêng tư và cuộc sống “lowkey”, cô vẫn đón nhận mọi thứ nhẹ nhàng. “Mất đi sự lowkey là vì ngày xưa mình thích đăng mạng xã hội lúc nào cũng được, còn bây giờ thì phải đăng đúng ngày, đúng thời điểm. Nhưng về lâu dài chuyện này giải quyết được vì sẽ có ê-kíp hỗ trợ. Còn mình sẽ tìm cách để được lowkey tiếp.” - Hoàng Hà vui vẻ chia sẻ.

Khép lại một năm bận rộn với những thời điểm từng “burn out” đến mức bật khóc, Hoàng Hà sẽ đi xem concert của ban nhạc Coldplay diễn ra ở Thái Lan để nạp lại năng lượng.