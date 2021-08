Hoàng Oanh kể chuyện hôn nhân với chồng Tây soái ca và cuộc sống "bỉm sữa" ở Singapore

HHT - Á hậu/ MC Hoàng Oanh hiện đang sinh sống cùng chồng tại Singapore. Mới đây, cô đã tiết lộ những khó khăn trong những ngày đầu tại nơi đất khách quê người của gia đình mình khiến nhiều người bất ngờ.

Xuất hiện trong chương trình Chat Với Mẹ Bỉm Sữa mới đây, Á hậu Hoàng Oanh khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ về chuyện sinh con và thời gian sinh sống tại Singapore. Tại đây, Hoàng Oanh tiết lộ ở những tháng cuối thai kỳ và những ngày đầu con chào đời không có chồng bên cạnh khiến nàng hậu có chút chạnh lòng.

Bên cạnh đó người đẹp còn đón nhận tin dữ có thể sẽ sinh non: “Thai mới 7 tháng thì bị ‘dọa sinh non’, một tháng nằm trên giường, mình rất căng thẳng, rất buồn vì không có chồng bên cạnh. May mắn giữ được một tháng thì tháng thứ 8 mình sinh, cũng là sinh non và em bé nặng có 2,7 kg". Cô nói thêm suốt ngày phải ôm con một mình làm tủi thân đủ thứ, nhiều lúc con khóc mình cũng khóc theo. Có những ngày cổ tay đau mỏi đến mức bế con không nổi.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là những vất vả ban đầu của công cuộc làm "mẹ bỉm sữa". Hoàng Oanh chia sẻ khi sang Singapore, không có gia đình phụ giúp cô phải vừa chăm con vừa làm việc nhà, đến 10 giờ tối còn đứng rửa chén. "Đến một ngày mình quá căng thẳng, mình nói chồng là không làm được như vậy nữa, mình không thấy thoải mái, không có cuộc sống riêng. Mình chăm con rất hạnh phúc nhưng mình chới với như vậy thì không tốt cho con, mẹ phải vui vẻ hạnh phúc thì con mới nhận được những năng lượng tích cực”, MC nói.

Sau khi bày tỏ nỗi lòng, Hoàng Oanh được chồng nhiệt tình hỗ trợ, từ đó người đẹp mới lấy lại tinh thần và tận hưởng cuộc sống hơn. Dù vậy sự khác biệt trong văn hóa của Á hậu và chồng ngoại quốc một lần nữa khiến cả hai tranh cãi về cách chăm con. Người đẹp sinh năm 1990 chia sẻ bản thân muốn con được chăm sóc kỹ càng, bảo bọc trong khi chồng hay để con tự chơi, tự lớn và "bụi đời" hơn. Vậy nên cặp đôi mất thời gian thống nhất và dung hòa để con lớn lên một cách tốt nhất.

Hoàng Oanh và chồng người Mỹ - Jack Cole tổ chức lễ cưới vào cuối năm 2019 sau hơn một năm hẹn hò. Đến tháng 2/2020, hai vợ chồng thông báo có tin vui và 13/8 em bé chính thức chào đời.