Học ngay Song Hye Kyo cách mix đồ đơn sắc cho mùa Đông vừa "hack dáng" vừa sang chảnh

HHT - Song Hye Kyo mới tung loạt ảnh thời trang cô chụp cho bộ sưu tập Pre-Winter 2021 của thương hiệu thời trang nổi tiếng của Hàn Quốc MICHAA. Vẫn là phong cách công sở thanh lịch, đa số là gam màu đơn sắc, Song Hye Kyo mix đồ tinh tế và nhẹ nhàng mà vẫn "hack dáng" cực đỉnh.

Là đại diện của thương hiệu MICHAA, Song Hye Kyo tiếp tục có loạt ảnh quảng bá cho BST Pre Winter 2021 của hãng. Vẫn là trang phục theo phong cách công sở đặc trưng, chủ yếu là đơn sắc, kiểu dáng thanh lịch sang trọng đúng chuẩn của các cô gái Hàn Quốc, mang đến hiệu quả hình ảnh vô cùng bất ngờ.

Những chiếc áo dạ mềm dáng dài vẫn luôn là lựa chọn tối ưu cho mùa Đông, vừa ấm lại không cần phải mix đồ quá dày bên trong. Bạn có thể mặc cùng áo sơ mi, quần tây, hoặc mặc cùng một chiếc váy dạ tweed dáng dài đều hợp.

Kiểu mix đồ này cực kỳ tôn dáng, giúp các cô gái hack chiều cao, mà trông lại vô cùng sang chảnh.

Các set đồ suit cũng là một lựa chọn không tồi, mang đến cảm giác quyền lực của một nữ doanh nhân thành đạt. Bạn có thể học theo Song Hye Kyo chọn các gam màu như nâu tây hoặc xanh đậm, vừa nổi bật lại vừa không bị cảm giác nhàm chán.

Áo khoác dạ ngắn và chân váy xòe dài cũng là một sự lựa chọn giúp hack chân cực đỉnh. Kiểu mix đồ này tạo tỉ lệ “ảo” cho cơ thể rất hiệu quả, nhìn là thấy dáng người trông cao hẳn lên rồi.

Bộ phim Now, We Are Breaking Up, bộ phim đầu tiên đánh dấu sự trở lại của Song Hye Kyo với màn ảnh nhỏ, cũng đã được tung poster nhá hàng, nữ diễn viên tiếp tục chứng minh nhan sắc đỉnh cao, dù đóng cùng đàn em kém 11 tuổi nhưng không hề mang đến cảm giác chênh lệch về tuổi tác. Phim sẽ được lên sóng vào tháng 11 tới đây.