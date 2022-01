Học sinh tiểu học viết văn giới thiệu về chị gái ruột nhưng cả bài toàn nhắc đến Đen Vâu

HHT - The Weeknd vừa ra mắt album phòng thu thứ năm “Dawn FM” gồm 16 ca khúc mới toanh. Trong đó, hai bài hát "Here We Go… Again" và "I Heard You’re Married" được khán giả đặc biệt chú ý, suy đoán rằng đây là lời tỏ tình của nam ca sĩ dành cho hai ngôi sao nổi tiếng.