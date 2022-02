Học trò không thuộc thơ nên tự "chế" trong bài kiểm tra, cô giáo để lại lời phê cực hài

HHT - Mới đây, đại diện Cục Đào tạo - Bộ Công an cho biết, kỳ tuyển sinh năm 2022, các trường, học viện ngành Công an sẽ áp dụng 3 phương thức tuyển sinh, trong đó có phương thức kết hợp giữa điểm thi tốt nghiệp THPT và kết quả bài thi đánh giá do Bộ Công an tổ chức.