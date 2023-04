Hội chị em Captain Marvel hợp sức trong "The Marvels" nhưng lại gợi nhớ "Totally Spies"

HHT - Ba nữ anh hùng Captain Marvel, Monica Rambeau và Ms. Marvel trở lại cùng một số chi tiết đáng chú ý trong trailer của “The Marvels”. Liệu sẽ là bom tấn tiếp theo của nhà Marvel hay trở thành "Totally Spies" phiên bản người đóng?

Trailer đầu tiên của The Marvels đã chính thức được ra mắt. Đây là bộ phim điện ảnh thứ 33 và là tác phẩm chiếu rạp cuối cùng trong năm 2023 của thương hiệu Vũ trụ Điện ảnh Marvel, sau Ant-Man and the Wasp: Quantumania hồi tháng 2 và Guardians of the Galaxy Volume 3 sẽ được công chiếu vào tháng 5.

Qua trailer có thể thấy rằng The Marvels sẽ mang đậm màu sắc hài hước, mở màn bằng màn tương tác hóm hỉnh giữa cô nàng Kamala Khan/Ms. Marvel (Iman Vellani đóng) với chỉ huy Nick Fury (Samuel L. Jackson đóng) sau khi cô bị hoán đổi vị trí với đặc vụ siêu năng lực Monica Rambeau (Teyonah Parris đóng) ngay bên ngoài căn cứ không gian của tổ chức SWORD. Đồng thời lúc đó, Monica cũng bị hoán đổi tới vị trí của Carol Danvers/Captain Marvel (Brie Larson đóng) đang tả xung hữu đột đâu đó trong vũ trụ, giải thích lý do nữ anh hùng xuất hiện trong phòng ngủ của Kamala ở tập cuối Ms. Marvel (2022).

Mối lương duyên của 3 nữ anh hùng bắt đầu từ chính chiếc vòng gia truyền mà bà cố của Kamala để lại - vốn là công nghệ thuộc chủng tộc Jinn tới từ Chiều không gian Noor bí ẩn. Dẫu vẫn chưa rõ cốt lõi của cuộc chiến là gì và vì sao chiếc vòng có khả năng hoán đổi vị trí của 3 người, nhưng họ sẽ phải hợp sức để bảo vệ nó khỏi phản diện Ael-Dan (Zawe Ashton đóng) - có vẻ như là một nữ tướng của quân đội Kree đang có âm mưu đằng sau đó. Bằng chứng chính là việc ả đeo chiếc vòng và một thân một mình đối chọi với “hội chị em” của Captain Marvel.

Trailer cũng cho thấy The Marvels sẽ không chỉ là “Captain Marvel 2”, bởi phần thời lượng và vai trò của 3 nhân vật chính dường như được chia đều cho nhau đúng như tên gọi của bộ phim.

Hơn cả, có lẽ khán giả phương Đông đã luôn vô cùng mong chờ sự hiện diện của tài tử Park Seo-joon nổi tiếng. Như đã biết, ngôi sao đến từ xứ sở kim chi sẽ thủ vai hoàng tử Yan D’ Aladna của hành tinh Aladna (và được đồn là chồng đã cưới của Carol Danvers), nhưng vẫn chưa được tiết lộ vai trò rõ ràng.

Đúng như dự đoán, sự góp mặt của Nick Fury đã cho thấy người sáng lập đội Avengers vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu sau sự kiện Secret Invasion sắp tới. Thế nhưng liệu 2 sự kiện có liên kết với nhau không vẫn còn là điều đang bỏ ngõ. Ngoài ra, chú flerken (quái vật không gian mang hình dạng giống mèo Trái Đất) tên Goose đáng yêu cũng chính thức trở lại.

Đây sẽ là lần trở lại chính thức của Captain Marvel kể từ cuộc họp với các Avenger khác về món vũ khí Thập Luân của Shang-Chi - vốn được tin có cùng nguồn gốc với chiếc vòng của Ms. Marvel, rồi sau đó bất ngờ xuất hiện trong phòng ngủ của nữ anh hùng tuổi teen.

Về Monica Rambeau, dường như đây sẽ là lần tiếp xúc đầu tiên giữa cô và “dì Carol” sau thời gian dài tránh mặt kể từ khi Maria Rambeau - mẹ của Monica và bạn thân của Carol - qua đời. Monica bắt đầu có siêu năng lực sau khi tiếp xúc với tường năng lượng ma thuật của Scarlet Witch trong sự kiện WandaVision (2021).

Còn Kamala Khan vốn là một người hâm mộ Captain Marvel cuồng nhiệt. Cô bộc lộ siêu năng lực thao túng ánh sáng dạng tinh thể sau khi đeo chiếc vòng tay quan trọng và là người Mutant (đột biến) đầu tiên được xác nhận của vũ trụ MCU.

The Marvels sẽ được công chiếu tại rạp vào ngày 10/11/2023.