Hội Người Nhện tiếp tục "phá đảo" Đa vũ trụ trong "Spider-Man: Across the Spider-Verse"

HHT - Sau nhiều lần hoãn chiếu, nhà sản xuất Sony Pictures đã chính thức tung ra trailer cho phần phim tiếp theo mang tên "Spider-Man: Across the Spider-Verse" (tạm dịch "Người Nhện: Du hành Vũ trụ nhện") của bộ phim hoạt hình 2018 từng thắng giải Oscar.

Ở phần 1 với tên gọi Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018), người hâm mộ đã có cơ hội khám phá một phiên bản người Nhện hoàn toàn mới của cậu bé Miles Morales cùng các phiên bản khác đến từ những vũ trụ song song như Peter B. Parker, Spider-Man Noire, Peni Parker, Spider-Gwen và Spider-Ham. Thế nhưng, sang phần phim thứ hai, vũ trụ Người Nhện đã được mở rộng hơn với hàng loạt các phiên bản khác của chàng "Nhện nhọ".

Trailer dài hơn hai phút mở màn với phân đoạn hội thoại đầy tình cảm giữa nhân vật Miles Morales cùng mẹ. Ở thời điểm hiện tại, dường như Spider-Man đang phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm bảo vệ người dân sau những sự kiện ở phần đầu tiên khiến gia đình của anh chàng không khỏi lo lắng. Theo chia sẻ từ phía nhà sản xuất, Spider-Man: Across the Spider-Verse cũng sẽ tập trung nhiều hơn vào câu chuyện gia đình cũng như hành trình trưởng thành của nhân vật Miles Morales sau loạt biến cố ở phần 1.

Ngay sau đó, người hâm mộ đã có một phen choáng ngợp khi chứng kiến màn du hành xuyên đa vũ trụ của Spider-Gwen và Miles. Tại đây, vô số biến thể Spider-Man đã xuất hiện trên cùng một khung hình khiến các fan không khỏi mong chờ trước màn kết hợp của các nhân vật này trong phần phim sắp tới.

Trong những giây cuối trailer, nhân vật Spider-Man 2099/Miguel O’Hara đã từng xuất hiện trong post-credit của Into the Spider-Verse bất ngờ xuất hiện trở lại. Trong phần phim trước, Spider-Man của năm 2099 đã được cô trợ lý ảo Lyla thông báo rằng Đa vũ trụ đang sụp đổ và trao cho Miguel thiết bị giúp anh có thể du hành trong nó. Sau đó, Người Nhện đến từ tương lai đã du hành đến Earth-67 của Spider-Man trong loạt phim hoạt hình cùng tên của năm 1967.

Hiện tại người hâm mộ vẫn chưa thể biết được đây sẽ là nhân vật phản diện hay chính diện khi trong trailer, Miguel lại tấn công Miles khi cậu đang du hành khắp Đa vũ trụ. Nhiều giả thuyết cho rằng việc Miles xuất hiện ở một vũ trụ khác có thể gây ra sự hỗn loạn và mất kiểm soát. Vì thế, có khả năng việc Spider-Man 2099 tấn công Miles là chỉ vì muốn đưa cậu quay trở lại vũ trụ của mình.

Theo tạp chí Variety, do tiêu đề phụ của Spider-Man: Across the Spider-Verse là Part One nên sẽ có nhiều phần phim khác trong "vũ trụ nhện" sẽ được ra mắt trong tương lai. Còn theo tạp chí The Hollywood Reporter thì cho rằng phim Spider-Man: Across the Spider-Verse sẽ có 2 phần.

Vào năm 2018, Spider-Man: Into the Spider-Verse đã gây ấn tượng cho các khán giả nhờ kịch bản chất lượng, kỹ xảo ấn tượng cùng âm nhạc cuốn hút. Phim được lòng các nhà phê bình điện ảnh và nhận về 97% độ tươi trên Rotten Tomatoes với tổng doanh thu toàn cầu trên 375.5 triệu USD (88.7 nghìn tỷ đồng). Phim cũng thắng giải Oscar Phim hoạt hình xuất sắc nhất tại mùa giải năm 2019.

Spider-Man: Across the Spider-Verse dự kiến sẽ chiếu ngày 2/6/2023.