Hôm nào miền Bắc có ngày nóng đầu tiên, nhiệt độ Hà Nội có thể lên tới 30 độ C?

HHT - Những ngày trời nóng đầu tiên của năm nay sẽ đến khá bất ngờ vì hiện tại miền Bắc vẫn còn đang rét. Nhưng thực tế là chỉ vài ngày nữa, thời tiết miền Bắc sẽ thay đổi mạnh. Nhiệt độ ở Thủ đô Hà Nội được dự báo tăng đến 16 độ C và đó là so sánh cùng thời điểm trong ngày chứ không phải giữa nhiệt độ cao nhất và thấp nhất.

Ở miền Bắc hiện tại trời vẫn đang rét, một số tỉnh thành còn rét đậm, rét hại. Sáng nay, 25/2, nhiệt độ Hà Nội là khoảng 13 - 14oC, thỉnh thoảng có mưa phùn lất phất càng làm tăng cảm giác rét mướt. Trong trạng thái thời tiết này, thật khó hình dung là chỉ vài hôm nữa miền Bắc sẽ đón những ngày trời nóng.

Theo dự báo của các mô hình lớn, miền Bắc sẽ tăng nhiệt nhẹ từ ngày mai và tiếp tục tăng dần, đến thứ Năm là có thể cảm nhận rõ rệt về việc nhiệt độ tăng. Từ thứ Sáu hoặc thứ Bảy (28/2 hoặc 1/3), nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội được dự báo lên đến 26 - 28oC, tức là đã cao hơn mức được gọi là trời mát (23 - 25oC). Trong 2 ngày sau đó (Chủ Nhật và thứ Hai tới), nhiệt độ ở Hà Nội tiếp tục tăng, mức cao nhất trong ngày có thể lên đến 30 - 31oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời) và trời có nắng, vậy là bắt đầu khá nóng.

Như vậy, nếu so sánh giữa nhiệt độ cao nhất trong ngày vào đầu tuần này (14oC) với con số tương ứng được dự báo vào đầu tuần tới (30oC) thì nhiệt độ Hà Nội tăng đến 16oC trong vòng một tuần!

Sự thay đổi thời tiết này không chỉ diễn ra ở nước ta. Theo dự báo hiện tại thì ở Hải Khẩu (Hải Nam, Trung Quốc), nhiệt độ cao nhất vào Chủ Nhật tới sẽ lên đến 37oC, trong khi nhiệt độ cao nhất hôm nay là 20oC. Tức là trong vòng một tuần, nhiệt độ tăng 17oC. Điều này khiến những người theo dõi khí tượng cũng đang rất bất ngờ.

Thời tiết có sự thay đổi mạnh như vậy rất dễ ảnh hưởng đến cuộc sống nói chung nên người dân lưu ý lựa chọn các cách tăng cường sức khỏe phù hợp với bản thân.