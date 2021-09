"Hometown Cha Cha Cha" - bộ phim cho những ngày cuối tuần yên ả cần được thư giãn

HHT - "Hometown Cha Cha Cha" mời bạn lên chuyến đi đến làng biển bình yên với câu chuyện tình yêu ngọt ngào, dí dỏm của cô nha sĩ Hye Jin (Shin Min Ah) và anh chàng "đa nghề" Doo Sik (Kim Seon Ho).

Sự kết hợp của nam thần - nữ thần chuyên trị rom-com

"Nội dung" đầu tiên khiến fan phim Hàn phải chú ý tới Hometown Cha Cha Cha chính là sự trở lại của "nữ hoàng rom-com" Shin Min Ah. Cô từng một thời khiến người xem trở thành "cú đêm" với loạt phim như Ngày mai bên em (Tomorrow With You), Nữ thần của tôi (Oh My Venus), Bạn gái tôi là Hồ ly (My Girlfriend Is a Gumiho).

Nổi tiếng là nữ diễn viên sở hữu nhiều biểu cảm đa dạng, đáng yêu khi lên hình, Shin Min Ah luôn tạo được "phản ứng hóa học" tuyệt vời với bạn diễn. Trong Hometown Cha Cha Cha, cô sánh vai cùng "bé ngoan" Kim Seon Ho - nam diễn viên từng tạo nên "hội chứng nam phụ" qua bộ phim đình đám Start-Up. Cả hai đều có nụ cười ngọt ngào, tỏa nắng khiến khán giả vừa xem liền có thiện cảm.

Trước đó, Kim Seon Ho từng chứng minh khả năng diễn xuất thông qua loạt tác phẩm như Nhà trọ Waikiki 2 (Welcome to Waikiki 2), Lang quân 100 ngày (100 Days My Prince), và Thiên hạ đệ nhất giao hàng (Strongest Deliveryman). Màn kết đôi của Shin Min Ah và Kim Seon Ho chính là yếu tố khiến "Điệu Cha Cha Cha Làng Biển" trọn vẹn và thu hút hơn.

Bối cảnh nên thơ, xoa dịu tâm hồn

Hometown Cha Cha Cha lấy bối cảnh ở làng biển hư cấu được dựng bên bờ biển Gongjin, thuộc thành phố cảng biển Pohang. Từ bãi biển tuyệt đẹp đến các khung cảnh làng quê nên thơ, người xem ít nhiều tìm thấy sự bình yên, buông bỏ bộn bề khi thưởng thức bộ phim.

Trong xã hội hiện đại đầy áp lực, khái niệm "chữa lành" được mang lên màn ảnh như một phương thức xoa dịu tinh thần người xem. Với những thước phim được trau chuốt bởi sự duy mỹ, Hometown Cha Cha Cha hướng ánh nhìn của khán giả ra đại dương yên bình, tự do tự tại và tĩnh lặng.

Nếu từng mê mẩn khung cảnh làng quê ngoại ô mộc mạc, xinh đẹp của các bộ phim Little Forest (Khu Rừng Nhỏ), When The Camellia Blooms (Khi Hoa Trà Nở), thì Hometown Cha Cha Cha là tác phẩm bạn nên bỏ vào danh sách yêu thích.

Sự kết nối của các tuyến nhân vật từ chính đến phụ

Bạn không cần phải lo lắng về việc chạm trán với những nhân vật phản diện độc ác hay siêu thiên tài, các nhân vật của Hometown Cha Cha Cha rất gần gũi nhưng vẫn đủ thú vị.

Yoon Hye Jin (Shin Min Ah) là một nha sĩ chuyên nghiệp, dù cô luôn tỏ vẻ kiêu kỳ, khó gần nhưng thực tế vẫn có mặt vụng về đáng yêu cùng với một trái tim ấm áp. Hong Doo Sik (Kim Seon Ho) thoạt trông có vẻ như một kẻ thất nghiệp, nhưng thực tế anh tốt nghiệp từ Đại học Seoul danh giá và có đủ các thể loại chứng chỉ hành nghề để giúp những người xung quanh. Bên cạnh đó còn có "hội dân làng" được đảm nhận bởi dàn diễn viên thực lực. Các tuyến chính - phụ phối hợp ăn ý với nhau trong một câu chuyện vui tươi, dí dỏm.

Bộ phim mang thông điệp chữa lành

Đạo diễn Yu Je Won mô tả Hometown Cha Cha Cha là bộ phim truyền hình chứa đựng những câu chuyện nhỏ thường ngày với thông điệp về sự ấm áp và chữa lành.

Những sự kiện vừa hài hước, vừa cảm động về cuộc sống của các nhân vật ở làng biển thanh bình này sẽ khiến trái tim người xem như được sưởi ấm, nhất là trong giai đoạn "xa cách" hiện tại. Với loạt yếu tố trên, Hometown Cha Cha Cha là bộ phim cho những ngày cuối tuần yên ả cần được thư giãn.