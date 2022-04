Hôn lễ của Brooklyn Beckham: Gia thế chú rể đã khủng, ngó qua cô dâu còn choáng hơn

HHT - Không để tin đồn thất thiệt lan rộng hơn, phía phòng làm việc của Cung Tuấn chính thức phủ nhận tin đồn nam diễn viên có con, sửa tuổi..., đồng thời tuyên bố sẽ nhờ pháp luật can thiệp xử lý hành vi tung tin ác ý.

HHT - Nửa đêm ngày 4/4 (theo giờ Hàn), BIGBANG chính thức trở lại đường đua K-Pop sau 4 năm. Giai điệu nhẹ nhàng chất chứa nhiều hoài niệm của "Still Life" khiến người nghe thoáng buồn. Dù Seungri đã rời nhóm nhưng một số chi tiết trong MV dường như là ẩn ý cho 5 mảnh ghép từng làm nên BIGBANG.

HHT - Tập cuối của bộ phim "Twenty Five, Twenty One" đã khép lại. Nhiều khán giả đã dự đoán về cái kết buồn, đặc biệt là việc cặp đôi chính Hee Do - Yi Jin không đến bên nhau. Tuy nhiên, bộ phim khép lại vẫn khiến nhiều người xem thấy hụt hẫng, thậm chí phẫn nộ. Ca sĩ Tóc Tiên cũng đích thân lên tiếng về cái kết phim.