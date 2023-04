Hôn lễ của Lee Seung Gi - Lee Da In: Nơi tổ chức là khách sạn 5 sao sang trọng bậc nhất Hàn Quốc

HHT - Nhìn vào độ xa hoa của khách sạn nơi tổ chức, đám cưới của Lee Seung Gi và Lee Da In chắc chắn sẽ có tên trong danh sách những hôn lễ cổ tích của K-Biz.

"Chàng rể quốc dân" Lee Seung Gi đã đăng thư tay thông báo sẽ kết hôn với nữ diễn viên Lee Da In vào ngày 7/2 năm nay. "Tôi sẽ dành phần đời tiếp theo của mình bên cạnh người con gái tôi yêu - Lee Da In, như một cặp phu thê thay vì người yêu", anh nhắc đến vợ sắp cưới trong tâm thư. Cũng trong bài viết này, nam diễn viên xác nhận hôn lễ sẽ diễn ra vào ngày 7/4 năm nay.

Theo tờ OSEN, Lee Seung Gi và Lee Da In sẽ tổ chức hôn lễ tại khách sạn Grand Intercontinental Seoul Parnas. Đây là khách sạn 5 sao sang trọng, nằm tại vị trí đắc địa ở quận Gangnam (Seoul) - khu phố nhà giàu, xa hoa bậc nhất Hàn Quốc.

Khách sạn này được cho là mới được tân trang, có khu vực sảnh chờ rộng rãi, có view đẹp, nội thất sang trọng và đảm bảo sự riêng tư theo yêu cầu của chủ tiệc.

Người hâm mộ đang tò mò không biết cô dâu Lee Da In và chú rể Lee Seung Gi sẽ chọn trang hoàng cho ngày trọng đại của mình theo phong cách nào. Truyền thông Hàn đưa tin hôn lễ của cặp đôi đã được trang trí tỉ mỉ bằng hoa tươi. Hai đầu bếp nổi tiếng người Pháp sẽ có mặt để chuẩn bị các món ăn.

"MC quốc dân" Yoo Jae Suk là người chủ trì hôn lễ của Lee Seung Gi. Nam ca sĩ Lee Juck được cho là sẽ hát chúc mừng cho cặp đôi với ca khúc It's Fortunate - bài hát phổ biến trong tiệc cưới tại Hàn Quốc.

Theo trang Ten Asia, một nguồn tin tiết lộ Lee Seung Gi và Lee Da In sẽ không đi hưởng tuần trăng mật sau hôn lễ. Cả hai sẽ lập tức trở lại với công việc. Lee Seung Gi bận rộn chuẩn bị cho Asia Concert Tour 2023: The Dreamer's Dream: Chapter 2. Lee Da In cũng sẽ tập trung ghi hình cho bộ phim mới của đài MBC Lovers.