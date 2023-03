Hồng Minh - Quán quân Giọng hát Việt nhí 2015 chiến thắng cuộc thi hát tiếng Anh

HHT - Trịnh Nguyễn Hồng Minh - Quán quân "Giọng hát Việt nhí 2015" đã chinh phục Ban giám khảo và khán giả để bước lên ngôi vị Quán quân cuộc thi hát tiếng Anh.

Tối 5/3 tại Nhà hát Quân đội (Hà Nội), Top 9 thí sinh xuất sắc nhất đã cùng nhau tranh tài tại đêm Chung kết Sing Out Loud mùa hai. Vượt qua gần 600 thí sinh toàn quốc ở các Vòng Sơ Loại và Vòng Lộ Diện, 9 thí sinh đã cho thấy mình hoàn toàn xứng đáng để có mặt trong đêm thi quyết định.

So với mùa đầu tiên, cuộc thi có một số điểm mới trong format đêm Chung kết. Thay vì chỉ trình diễn một ca khúc đơn lẻ, mỗi thí sinh sẽ được ghép cặp với hai thí sinh khác trong bài thi nhóm. Sự sắp xếp này không chỉ giúp thí sinh khoe được giọng ca nội lực mà còn thể hiện được khả năng bè phối, hòa giọng khi hát cùng nhau.

Đêm Chung kết đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Từ sởn da gà trong tiết mục Flashlight - Earth Song; vỡ òa cảm xúc với giọng hát đầy nội lực qua I have nothing - I will always love you, sự biến hóa đa dạng trong giọng hát của Wrecking Ball...

Sự xuất hiện của ca sĩ Dương Hoàng Yến đã khiến đêm Chung kết càng trở nên bùng nổ. Trong vai trò giám khảo, Top 3 cuộc thi Giọng hát Việt 2013 chia sẻ sự bất ngờ trước giọng hát nội lực của nhiều thí sinh. Trong đó cô đặc biệt ấn tượng với tiết mục của hai thí sinh Hồng Minh và Khánh Vy bởi phần trình diễn đã khiến cô cảm nhận được sự nhiệt huyết và máu lửa của tuổi trẻ. Khép lại đêm Chung kết, Trịnh Nguyễn Hồng Minh - học sinh trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến (Đà Nẵng) đã trở thành Quán quân mùa hai.

Phần trình diễn của Hồng Minh đã khiến các ban giám khảo ngạc nhiên bởi tư duy âm nhạc và ngôn ngữ hình thể xuất sắc. Giám khảo Ngô Bá Lục cho biết Hồng Minh đã làm được một điều rất khó mà không phải ca sĩ chuyên nghiệp nào cũng làm được là đưa sự luyến láy trong nhạc dân gian vào nhạc phẩm, khiến bài hát dù rất “Tây" nhưng lại có chất Việt Nam. Về phần mình, Hồng Minh cho biết cô bạn vô cùng bất ngờ với kết quả này bởi đêm nay cả Top 9 đều đã có phần thể hiện tốt và xứng đáng.