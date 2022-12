Họp báo phim "The Point Men": Hyun Bin khác lạ khi để râu, tóc dài chải chuốt

HHT - "Vinh Quang Trong Thù Hận" (The Glory) vẫn chưa lên sóng, nhưng đã nhận được nhiều sự chú ý của khán giả vì sở hữu công thức vàng "biên kịch nổi tiếng + siêu sao". Liên tục bị chỉ trích diễn xuất giậm chân tại chỗ, đơ cứng trong các dự án phim gần đây, liệu vai chính trong "The Glory" có giúp Song Hye Kyo bứt phá?

HHT - Cứ mỗi mùa Giáng Sinh đến, ca khúc “All I Want For Christmas Is You” của diva Mariah Carey lại “lội ngược dòng” leo lên Top 1 các bảng xếp hạng. Bạn đã biết hết những điều thú vị liên quan đến ca khúc này chưa?