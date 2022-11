Horoscope tuần mới: Bọ Cạp vững vàng trong công việc, Song Ngư cần chăm sóc bản thân

HHT - Nếu bạn vui, những điều tuyệt vời cũng sẽ đến. Nếu bạn buồn, tất cả mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ. Việc không ngừng nỗ lực sẽ luôn mang đến cho bạn những cơ hội xứng đáng khi tuần mới đến.

Thiên Bình

Thiên Bình đang thiếu đi cảm giác ấm áp vốn có, bạn có thể thử nuôi những con vật nhỏ, chúng có thể giúp bạn vun đắp tình cảm. Có như thế, bạn sẽ biết cách quan tâm đến người khác và cảm thấy vui vẻ hơn.

Chòm sao này trong tuần mới cần phải giải quyết những công việc lắt léo. Điều bạn cần làm là thẳng thắn đối mặt và xử lý vấn đề. Những bạn đang tìm việc vẫn đang phấn đấu sau nhiều lần không thành công.

Bọ Cạp

Công việc của chòm sao này tương đối vững vàng nhưng bạn không nên yêu cầu đồng nghiệp làm theo phương pháp riêng của mình. Hãy mở lòng đón nhận điều mới và chấp nhận sự khác biệt. Để không gặp phải gánh nặng tài chính, Bọ Cạp cần kiểm soát việc chi tiêu, mua sắm trong giới hạn nhất định.

Nhân Mã

Trong phương diện tình cảm, khi tâm trạng không tốt lại được người mình thích an ủi, đó là điều may mắn mà bạn không ngờ tới. Nhân Mã nuôi hi vọng rất nhiều cho mối quan hệ này. Nhân Mã có đôi sẽ giữ khoảng cách an toàn và mang đến cho đối phương sự yên tâm. Trong công việc, chòm sao này nên chuẩn bị kỹ càng, dự trù những tình huống có thể xảy ra.

Ma Kết

Ma Kết nên học cách để có được sự đồng cảm. Bạn thường có xung đột với người khác và nảy sinh mâu thuẫn. Chòm sao này nên thử đặt vị trí của mình vào vị trí của người khác để trở nên thấu hiểu hơn.

Những Ma Kết độc thân rất thẳng thắn. Việc từ chối những mối quan hệ không rõ ràng là đúng đắn. Điều này giúp cuộc sống của bạn bình yên, đẩy lùi năng lượng tiêu cực.

Bảo Bình

Người bạn thích sẽ xuất hiện và Bảo Bình có thể gặp nhiều đối thủ cạnh tranh. Bạn nên cố gắng giữ liên lạc với người ấy nhiều hơn. Những cặp đôi lúc này vẫn còn do dự. Khi nói về chuyện tương lai, bạn khá cẩn trọng và tự đặt ra các câu hỏi cho mối quan hệ hiện tại.

Trong tuần mới, công việc của Bảo Bình suôn sẻ và khả quan hơn. Tuy nhiên, bạn cần đề phòng những khó khăn có chủ ý mà đồng nghiệp gây ra. Nếu đang tìm việc, ngoài sự cố gắng của bản thân, Bảo Bình còn cần thêm một chút may mắn.

Song Ngư

Trong tuần này, Song Ngư nên để tâm hơn tới sức khỏe, nhớ là đừng để bản thân bị đói. Với những ai đang có ý định đi du lịch xa, hãy chuẩn bị trước đồ ăn để tránh mắc các bệnh về dạ dày.

Cung hoàng đạo này cần hiểu ý định của cha mẹ, khoảng cách thế hệ có thể được giải quyết. Nếu có thời gian, hãy về nhà với gia đình của bạn. Người thân sẽ luôn chào đón và hỗ trợ bạn hết lòng.