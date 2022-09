Horoscope tuần từ 5/9 - 11/9: Sư Tử tiến dần đến mục tiêu, hạnh phúc mỉm cười với Xử Nữ

HHT - Tương lai của mỗi người sẽ dần hoàn thiện khi bạn nhận thức được những điều tích cực, lạc quan và không ngừng tiến về phía trước… Vì vậy, chỉ cần 12 chòm sao cố gắng, cả vũ trụ sẽ giúp đỡ bạn.

Bạch Dương

Bạch Dương cần nghỉ ngơi nhiều hơn để giảm bớt những cơn khó chịu. Bạn nên lên kế hoạch và thời gian biểu hợp lý, tránh ôm đồm quá nhiều việc để rồi mọi thứ đều dang dở. Thời gian nghỉ ngơi hợp lý sẽ giúp trạng thái tinh thần của những chú Cừu tỉnh táo và minh mẫn hơn.

Tuần này, tài vận của Bạch Dương nhìn chung sẽ tốt, vẫn có cơ hội để kiếm tiền, nhất là những bạn theo nghiệp kinh doanh - buôn bán. Bạn có thể thu hoạch tốt trong các dự án đầu tư, công việc làm ăn phát đạt. Hãy nhanh chóng nắm bắt cơ hội nhé!

Kim Ngưu

Kim Ngưu như một liều thuốc tinh thần hữu hiệu cho những người xung quanh trong tuần này. Bạn biết cách lắng nghe, an ủi mọi người bằng sự chân thành và thấu hiểu. Có thể nói, Kim Ngưu mang đến cho mọi người cảm giác an toàn và bình yên. Đó là lý do ai cũng yêu quý và rất thích ở bên cạnh bạn.

Trong tuần này, vận trình công việc của chòm sao này khá thuận lợi. Quá trình hợp tác, làm việc chung với đồng nghiệp rất suôn sẻ. Thậm chí, bạn còn dẫn dắt đồng nghiệp rất tốt và được cấp trên đánh giá cao với những biểu hiện xuất sắc này.

Song Tử

Chìa khóa cho Song Tử trong tuần này là hãy biết cách nắm bắt cơ hội kịp thời hơn. Nếu cứ chần chừ, bạn rất dễ bỏ lỡ những điều tốt đẹp. Hãy cứ nhìn về phía trước, đặt niềm tin vào một tương lai tốt đẹp. Dù có vấp ngã cũng nhanh chóng đứng dậy để làm lại từ đầu, thành công luôn ở phía trước chờ đón bạn.

Tình hình tài chính của Song Tử trong tuần này có nhiều tin vui. Óc phán đoán của cung hoàng đạo này khá tốt. Bạn nhận ra một số cơ hội đầu tư không phù hợp và chờ cơ hội tốt hơn để nắm bắt. Nhờ vậy, lợi nhuận thu về cũng được đảm bảo.

Cự Giải

Cự Giải nên làm mọi việc một cách dứt khoát, có như vậy mới có thể giảm bớt rắc rối không đáng có. Hãy cứ tập trung vào việc của mình, đừng quá để ý đến ngoại cảnh. Sống và làm việc theo nguyên tắc của mình và làm những gì mình nên làm, bạn sẽ thấy cuộc sống dễ thở hơn rất nhiều. Nếu còn độc thân, những cảm xúc chân thành mà bạn trao đi sẽ dần được đền đáp. Bạn sẽ có cơ hội gặp được người phù hợp với mình.

Sư Tử

Nếu vẫn đang độc thân, chòm sao này dự kiến sẽ dần dần tiến gần hơn đến "mục tiêu" của chính mình và tìm ra sự đồng điệu với người ấy. Hy vọng những nỗ lực bạn bỏ ra sớm gặt hái kết quả như ý.

Thời điểm này, thu nhập cũng như chi tiêu về cơ bản được duy trì ở trạng thái tương đối ổn định. Tuy nhiên, bạn không thấy hài lòng và có xu hướng muốn tăng thu nhập. Bạn có thể thử sức ở một vài dự án kinh doanh nhỏ lẻ mà bản thân có hứng thú.

Xử Nữ

Chuyện tình cảm của các bạn đã có đôi trong tuần này đặc biệt tốt. Người ấy hiểu được sở thích, mong muốn và làm hài lòng bạn. Bạn thực sự đang được tận hưởng hương vị của hạnh phúc.

Với các bạn học sinh, bạn có thể sẽ phải chăm chỉ hơn nữa để vượt qua một số khó khăn trong nghiên cứu, học tập tuần này. Nhưng đừng quá lo lắng, khi gặp vấn đề nan giải, bạn cần mạnh dạn hỏi thầy cô hoặc người hướng dẫn để được chỉ bảo kịp thời.