Hot girl Salim báo tin vui đầu năm, hội "sao nhí quyền lực" chuẩn bị đón thành viên mới

HHT - Lee Do Hyun và Go Min Si sẽ có lần hợp tác thứ 3 trong bộ phim tình cảm mới do HK inno.N sản xuất. Sau cái kết bi thương đến xé lòng của "Youth of May", khán giả đặt kỳ vọng màn kết đôi mới này của hai diễn viên sẽ có kết thúc ngọt ngào, viên mãn hơn.