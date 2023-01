"Hotgirl trứng rán" Trần Thanh Tâm làm gì mà bị mang tiếng bắt chước Hoa hậu Thùy Tiên?

HHT - “Hotgirl trứng rán” vừa mới thử làm điều này trên phố đi bộ thì đã bị một bộ phận cư dân mạng cho rằng cô đang cố tình bắt chước Hoa hậu Thùy Tiên để gây chú ý.

“Hotgirl trứng rán” Trần Thanh Tâm quả đúng là "cô nàng lắm chiêu" khi liên tục có những hành động khiến người khác không thể không chú ý. Sau màn catwalk đầy bất ổn cùng với Lê Bống, Trần Thanh Tâm mới đây lại có một hành động gây tò mò khác.

Chuyện là khi ghé thăm phố đi bộ Nguyễn Huệ, Trần Thanh Tâm đã thử sức vào vai cô nàng bán cá viên chiên, đứng chiên cá và bán hàng như thật. Đến khi có khán giả nhận ra thì “hotgirl trứng rán” cũng vui vẻ trò chuyện, chụp ảnh với mọi người. Tuy nhiên, màn thử sức với công việc mới của Trần Thanh Tâm đáng tiếc lại bị cư dân mạng cho là cô đang cố tình bắt chước Hoa hậu Thùy Tiên.

Hoa hậu Thùy Tiên đang thực hiện series thực tế Đu Đêm, trong đó cô hòa mình vào cuộc sống của những người lao động mưu sinh về đêm ở TP.HCM. Nàng hậu đã trở thành người bán đồ ăn vặt trên đường phố, bán ở chợ hoa hoặc chạy xe ôm công nghệ. Hình ảnh Thùy Tiên mặc đồ bộ, để mặt mộc đứng sau một xe bán đồ ăn vặt vỉa hè đã khiến khán giả rất thích thú.

Chính vì thế, khi Trần Thanh Tâm cũng "nhập vai" làm cô nàng bán cá viên chiên trên đường phố, cư dân mạng đã nhanh chóng liên tưởng đến Hoa hậu Thùy Tiên. Không chỉ vậy, có ý kiến còn thẳng thắn cho rằng Trần Thanh Tâm gần đây liên tục "sao chép" các sao Việt khác.

Khi tham gia cuộc thi Miss Fabulous International 2022, Trần Thanh Tâm bị cho là mượn câu nói “I can do, you can do it” (Tôi làm được, bạn cũng làm được) mà Hoa hậu H'Hen Niê mang đến cuộc thi Miss Universe 2018. Thế nên, có người góp ý rằng Trần Thanh Tâm cần có "chiêu bài riêng", không nên bắt chước rồi biến mình thành cái bóng của người khác.