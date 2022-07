Hứa Kim Tuyền làm giám đốc âm nhạc của show "sống còn" tìm kiếm boygroup Việt

HHT - Hứa Kim Tuyền xác nhận trở thành làm giám đốc âm nhạc của show tìm kiếm boygroup "Vote For Five". Bên cạnh đó, vị trí host của chương trình sẽ do hai ca sĩ Trịnh Thăng Bình - Hari Won đảm nhận.

Xuyên suốt các thế hệ của V-Pop, nhiều nhóm nhạc nam đã ra mắt thành công và được khán giả yêu mến như 1088, GMC, MTV, Weboys, 365DaBand, UNI5... Tuy nhiên, trong nhiều năm gần đây, các nhóm nhạc nam thường hoạt động rất chật vật so với lứa nghệ sĩ solo. Phân khúc này cũng cho thấy tình hình khá ảm đạm do bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như âm nhạc, thị hiếu khán giả... Do đó, show sống còn Vote For Five cho thấy bước đi khá mạo hiểm khi tìm kiếm các thành viên cho một nhóm nhạc thần tượng nam (boygroup). Cụ thể, chương trình mong muốn tìm ra 5 nam ca sĩ trẻ tài năng để hoàn thành đội hình này. Format show sống còn đã không còn xa lạ trên thế giới, đặc biệt là với những người hâm mộ K-Pop. Điển hình như loạt chương trình Produce 101, Produce 48... đã cho ra đời nhiều nhóm nhạc gây tiếng vang. Tuy nhiên, tại Việt Nam, Vote For Five là show sống còn đầu tiên được tổ chức. Nhạc sĩ/ nhà sản xuất Hứa Kim Tuyền sẽ đảm nhận vị trí giám đốc âm nhạc của Vote For Five. Anh từng cộng tác cùng các nghệ sĩ nổi tiếng và mang đến nhiều bản hit như Hôm Nay Tôi Cô Đơn Quá (Tóc Tiên), Sài Gòn Đau Lòng Quá (Hoàng Duyên), album DreAMEE (AMEE), Đi Về Nhà (Đen Vâu, JustaTee), Cầu Hôn (Văn Mai Hương)... Tư duy âm nhạc hiện đại, trẻ trung của Hứa Kim Tuyền hứa hẹn giúp các thí sinh bùng nổ trong từng vòng thử thách. Bên cạnh đó, nhà sản xuất Touliver sẽ tham gia thực hiện một số bản phối cho các ca khúc được trình diễn trong Vote For Five. Đạo diễn của chương trình là Vương Khang - người từng đảm nhận vai trò đạo diễn sân khấu, tổng đạo diễn của Rap Việt, Người Ấy Là Ai, The Masked Singer Vietnam… Hai vị Host dẫn dắt Vote For Five sẽ là Hari Won và Trịnh Thăng Bình. Bộ đôi hứa hẹn tạo nên sự kết nối, đồng cảm giữa các Mentor, thí sinh và người xem. Dàn Mentor (huấn luyện viên) của chương trình sẽ là những tên tuổi có kinh nghiệm hoạt động giải trí tại Việt Nam. Hiện tại, chương trình vẫn chưa công bố danh tính các Mentor. Sau khi thông tin được công bố, nhiều ý kiến hoài nghi về việc liệu Vote For Five có thực sự "hồi sinh" được sự hứng thú của khán giả dành cho các nhóm nhạc. Tuy nhiên, một số bình luận cũng cho rằng, dù phân khúc này còn gặp khá nhiều thử thách nhưng họ vẫn trông chờ và đặt niềm tin vào chương trình. Khác với những show sống còn khác, Vote For Five không có khái niệm "thực tập sinh" mà thí sinh phải sẵn sàng tỏa sáng, tận dụng năng lực để "loại bỏ" các đối thủ. Khán giả chính là những người nắm trong tay quyền "sinh sát" tất cả các thí sinh, bình chọn để tạo nên đội hình boygroup hoàn chỉnh. Tại vòng tuyển chọn, các chàng trai có khả năng ca hát, rap, vũ đạo, ngoại hình ấn tượng đã vượt qua hơn 500 đối thủ với tỉ lệ chọi 1:5 để bước vào vòng ghi hình.