Hứa Quang Hán thử thách năng lực diễn xuất khi remake siêu phẩm "The Invisible Guest"

HHT - Nhìn lại gia tài phim ảnh, có thể thấy Hứa Quang Hán luôn làm mới các vai diễn của mình. Sắp tới, mỹ nam xứ Đài tiếp tục thử thách diễn xuất khi tham gia dự án remake siêu phẩm trinh thám của Tây Ban Nha.

Phim điện ảnh trinh thám The Invisible Guest của Tây Ban Nha đã được nhiều nước tiến hành remake như Ý, Hàn Quốc (với diễn xuất của So Ji Sub). Phim được đánh giá cao bởi cốt truyện chặt chẽ, hồi hộp, đặc biệt là cài cắm twist thông minh, khéo léo, càng về cuối càng khiến khán giả bất ngờ.

Nội dung của The Invisible Guest kể về một doanh nhân trẻ bị vướng vào một vụ án giết người trong phòng kín, trở thành nghi phạm. Anh khai rằng hung thủ là một người khác, nhưng hiện trường không có dấu vết nào của việc đột nhập từ bên ngoài, hay thoát ra từ bên trong. Vụ án này có thể khiến cuộc sống và sự nghiệp của anh tan tành. Để cứu vãn nó, anh thuê một nữ luật sư danh tiếng để bào chữa cho mình.

Sau Hàn Quốc, Đài Loan nối tiếp danh sách remake siêu phẩm trinh thám The Invisible Guest, với tên là Man Thiên Quá Hải, có thể tạm dịch là “Dối Trời Vượt Biển”. Tên phim được lấy theo tên của một kế trong 36 kế, miêu tả việc đem những bí mật quan trọng ẩn giấu dưới những sự việc - sự vật thông thường nhất. Việc càng bí mật, càng quan trọng, lớp vỏ bọc ngoài phải càng đơn giản, để không ai nghi ngờ và theo đó mọi sự sẽ trót lọt. Khán giả nhận xét cái tên này rất phù hợp với những gì đã diễn ra trong The Invisible Guest.

Theo như một số thông tin được hé lộ, nội dung phim kể về Jovena (Trương Quân Ninh), người đã làm việc nhiều năm ở miền Đông Malaysia. Một lần, cô bị cuốn vào một vụ án mưu sát phòng kín, mà hành trình điều tra chân tướng từng bước hé lộ ra những điều càng kinh hoàng hơn về bản chất con người.

Không quá bám sát bản gốc, Man Thiên Quá Hải sẽ có cải biên và điều chỉnh cả nội dung lẫn nhân vật. Đây là một hướng đi thông minh bởi một bộ phim dù có xuất sắc đến đâu, nhưng một khi khán giả đã xem qua rồi thì nó sẽ mất đi yếu tố bất ngờ. Bởi vậy, những cải biên là cần thiết để khiến khán giả tò mò, nhất là với một tác phẩm remake. Tuy nhiên, đây cũng là một hướng đi mạo hiểm, bởi nếu chẳng may cải biên không tinh tế, tác phẩm có thể trở thành thảm họa.

Diễn xuất chính trong Man Thiên Quá Hải là Hứa Quang Hán và Trương Quân Ninh. Hứa Quang Hán đã chứng minh diễn xuất qua các phim như Dương Quang Phổ Chiếu, Muốn Gặp Anh, Chuyện Tôi Và Ma Quỷ Trở Thành Người Một Nhà… Trương Quân Ninh được yêu thích khi vào vai Hải Lan của Như Ý Truyện. Ngoài ra, bộ phim còn có sự tham gia của Ảnh hậu Kim Tượng Huệ Anh Hồng, Doãn Chính - diễn viên thực lực của showbiz Hoa ngữ với Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng.

Với bộ sậu diễn viên cứng cựa về diễn xuất, Man Thiên Quá Hải trước mắt đã được khán giả đặt niềm tin. Và họ nóng lòng chờ đợi cách bộ phim sẽ khiến họ bất ngờ so với bản gốc The Invisible Guest vốn đã quá đình đám.

Man Thiên Quá Hải dự kiến sẽ ra rạp trong nửa cuối năm 2023.