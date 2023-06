Hương Giang bất ngờ chạm trán "tình địch truyền kiếp" tại đường đua The New Mentor 2023

HHT - Sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng thần thái tươi tắn, Karen Nguyễn được đánh giá là một gương mặt sáng giá tại The New Mentor 2023.

Mới đây, chương trình The New Mentor 2023 chính thức công bố sự góp mặt của Karen Nguyễn - cô nàng "tiểu tam" đình đám với loạt MV của Hương Giang. Thông tin này đã thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trên trang cá nhân của mình, Karen Nguyễn cũng lầy lội chia sẻ: "Mình đến đây để tìm lại người “bạn thân” của mình".

Dòng trạng thái của người đẹp nhanh chóng nhận về lượng tương tác khủng và nhiều bình luận trêu đùa từ khán giả. Một số netizen bày tỏ sự thích thú về mối "lương duyên" giữa Hương Giang và Karen Nguyễn.

Chia sẻ về sự trở lại của mình, "tình địch truyền kiếp" của Hương Giang cho biết, có 2 lí do để cô đến với chương trình The New Mentor:

"Thứ nhất là đánh dấu cột mốc tuổi 30. 30 tuổi chưa phải là hết, Karen mong muốn những trang giấy đầu tiên ở tuổi 30 là những dòng viết về sự nỗ lực của bản thân khi đồng hành với chương trình The New Mentor.

Thứ hai là lấy chồng, sinh con không có nghĩa là từ bỏ sự nghiệp. Karen mong mình có thể truyền cảm hứng, tiếp thêm động lực cho mọi người, đặc biệt là chị em phụ nữ về hành trình thay đổi bản thân và nỗ lực hoàn thiện. Dù bạn bao nhiêu tuổi, dù đã lấy chồng hay chưa, sinh con hay chưa thì cũng không bao giờ là muộn để thực hiện những ước mơ, hoài bão của bản thân. Mình tin mình làm được và mình tin tất cả mọi người đều có thể làm được".

Karen Nguyễn không còn là cái tên xa lạ với khán giả. Vai diễn “tiểu tam” trong loạt MV "Anh Đang Ở Đâu Đấy Anh" của Hương Giang hay MV “Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp” của Hòa Minzy cũng giúp Karen Nguyễn được nhiều người chú ý. Với gương mặt sắc sảo cùng lối diễn xuất chân thật, Hân "Tuesday" khiến khán giả ấn tượng với vai diễn "để đời" này của cô.

Trước đó, Karen Nguyễn "lên xe hoa" vào tháng 6/2022. Sau 2 năm hẹn hò, nữ diễn viên cùng bạn trai quyết định về chung nhà bằng một đám cưới lãng mạn. Đến tháng 10/2022, gia đình nhỏ của nữ diễn viên chào đón thành viên mới.

Quay trở lại đường đua giải trí sau khoảng thời gian lui về làm mẹ bỉm sữa, Karen Nguyễn khiến khán giả không khỏi ngạc nhiên bởi thân hình săn chắc. Nữ diễn viên 9X tiết lộ rằng cô rất chăm tập luyện và sở hữu hình thể quyến rũ với số đo 3 vòng là 85 - 62 - 89cm.