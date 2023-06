Hương Giang làm rõ format của The New Mentor, có trùng với The Face?

HHT - Dàn Huấn luyện viên đình đám và ekip của chương trình đã có những chia sẻ đầu tiên xoay quanh sự ra đời của The New Mentor - Người Mẫu Toàn Năng 2023.

Sau một số tranh cãi xung quanh câu chuyện format, bản quyền gần đây, The New Mentor đã có những chia sẻ về sự hình thành của chương trình. Các huấn luyện viên và ekip đã có dịp lý giải về tên gọi Người Mẫu Toàn Năng của cuộc thi.

Hoa hậu Hương Giang chia sẻ quan điểm về câu chuyện người mẫu đang bị Hoa hậu, Á hậu "cướp" sàn diễn: "Thật ra chưa ai "cướp: đi sàn diễn của người mẫu cả. Đôi khi (là do) thị trường đang cần yếu tố gì, các hoa hậu có thể đang có những yếu tố đấy. Khi họ diễn thì các nhà thiết kế (thu hút) được truyền thông thì chẳng có lý do gì họ không chọn những nàng hậu cho vị trí "first face" và vedette", cô nhận định.

Từng có nhiều năm sải bước trên sàn catwalk trước khi tập trung cho sự nghiệp âm nhạc, Hồ Ngọc Hà cho biết: "Hà cũng như các mentor khác đang rất mong muốn xoay chuyển, trả mọi người về đúng vị trí của mình".

Theo Hương Giang, Thanh Hằng là hình mẫu đúng đắn nhất của chương trình và không mấy ai đạt được vị trí như cô. Nữ siêu mẫu được đánh giá cao khi luôn xuất hiện trong những sàn diễn uy tín, đồng thời cũng là một trong những "nữ hoàng quảng cáo" và được nhiều đạo diễn "chọn mặt gửi vàng".

Người sáng lập The New Mentor khẳng định, chương trình xuất hiện với vai trò củng cố địa vị của những người mẫu đã có tiếng trong giới thời trang nhưng chưa đạt được sức ảnh hưởng trong đại chúng. Người chiến thắng sẽ là một gương mặt đã cũ trong một hình ảnh mới, sáng giá nhất và liên tục biến hóa mình trong nhiều khía cạnh.