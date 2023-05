Hưởng ứng sự kiện HBO Max đổi tên, netizen rủ nhau "chế" tên các thương hiệu

HHT - Sự kiện HBO Max đổi tên thành Max nhận được sự quan tâm tích cực của dân cư mạng. Và để góp vui, các netizen đã tạo ra những phiên bản mới lạ cho tên của các thương hiệu nổi tiếng.

Theo kế hoạch tái định vị thương hiệu cùng một số thay đổi sau khi Warner Bros được tiếp quản bởi chủ nhân mới là Discovery, HBO Max đã chính thức được đổi tên thành Max.

Bên cạnh đó, tên thương hiệu mới được công bố là Max dựa trên tên miền Max.com và phần logo có thay đổi lớn khi loại bỏ chi tiết HBO vốn có, thay vào đó là dòng chữ “max” màu trắng nổi bật trên phông nền xanh. Ngoài ra, HBO Max sẽ được hợp nhất với Discovery+ và trở thành nền tảng cung cấp nội dung phát trực tuyến duy nhất.

Để hưởng ứng sự kiện đổi tên này của HBO Max, các netizen cũng nhanh chóng tham gia đổi tên thương hiệu của các công ty khác theo cách tương tự. Những thiết kế logo của các thương hiệu như Starlink, Netflix, Five Guys và YouTube, qua màn “ảo thuật” của các netizen đã cho ra đời những version mới, độc đáo hơn là Link, Flix, Guys và Tube. Có lẽ các thương hiệu này đều đang gửi tín hiệu “ét ô ét” trước trào lưu độc lạ của khán giả.

Peacock - một dịch vụ phát trực tuyến đã đăng trên Twitter của mình với nội dung vô cùng hài hước "I know you are all very disappointed, but I will *not* be dropping the first half of my name any time soon" (tạm dịch: Tôi biết tất cả các bạn đều rất thất vọng, nhưng tôi sẽ *không* bỏ nửa đầu tên của mình sớm).