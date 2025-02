Hurry Up Tomorrow: The Weeknd chuyển mình hay vẫn mắc kẹt trong quá khứ?

HHT - Sau những năm tháng đắm chìm trong màu sắc u tối, The Weeknd đã chính thức mở ra một kỷ nguyên mới trong âm nhạc của mình. Không còn bó buộc trong những giai điệu SynthPop trầm lắng hay chất R&B ma mị, nam nghệ sĩ mang đến một màu sắc tươi mới, đánh dấu sự chuyển mình đầy táo bạo.

Album Hurry Up Tomorrow là hành trình âm nhạc gồm 22 ca khúc kéo dài hơn 80 phút. Trong lần trở lại, The Weeknd không ngần ngại thử nghiệm những chất liệu mới. Không chỉ dừng lại ở R&B và SynthPop, anh mạnh dạn hòa trộn Funk, Disco và Electronic mang đến trải nghiệm nghe nhạc đầy hứng khởi.

Điểm nhấn đặc biệt phải kể đến sự hợp tác với những tên tuổi lớn như Justice, Giorgio Moroder, Lana Del Rey và Travis Scott. Những cú bắt tay này đã tạo nên những bản nhạc vừa hoài cổ vừa hiện đại, điển hình như Big Sleep - ca khúc Disco kết hợp cùng Giorgio Moroder. Bên cạnh đó, São Paulo với sự góp mặt của Anitta lại mang đến một không khí nhiệt đới sôi động.

Nếu như After Hours và Dawn FM từng đưa người nghe vào những cơn mê bằng những lời ca đầy ám ảnh về tình yêu và nỗi cô đơn, thì Hurry Up Tomorrow có phần nhẹ nhàng và giàu hy vọng hơn. The Weeknd không còn đắm chìm trong những cảm xúc tiêu cực, mà thay vào đó là một sự nhìn nhận trưởng thành hơn về tình yêu và cuộc sống.

Trong Timeless, anh viết: "They told me love is a lie, but I can’t stop believing/ Chasing ghosts in the night, hoping one turns to meaning" (tạm dịch: "Có người bảo tôi rằng tình yêu chỉ là lời dối trá, nhưng tôi vẫn không thể ngừng tin tưởng, mãi chạy theo những bóng ma trong đêm, mong rằng một bóng hình sẽ hóa thành ý nghĩa thực sự").

Lời hát Timeless vẫn đầy chất suy tư, nhưng không còn quá u tối mà thay vào đó là sự hy vọng, một khía cạnh hiếm thấy ở The Weeknd trước đây.

Tuy The Weeknd thử nghiệm với nhiều chất liệu mới, Hurry Up Tomorrow chưa đạt được kỳ vọng của số đông khán giả. Một số ý kiến cho rằng album mới lần này vẫn chưa đủ bứt phá, thoát khỏi cái bóng quá lớn của After Hours và Dawn FM. Đặc biệt, so với siêu hit đình đám như Blinding Lights hay Save Your Tears, chất lượng các ca khúc trong album đồng đều nhưng thiếu đột phá.

Ngoài ra, việc nam ca sĩ tiếp tục trung thành với mô-típ storytelling khiến một số người cảm thấy thiếu sự mới mẻ. Song, nếu nhìn theo hướng tích cực, Hurry Up Tomorrow là một album liền mạch, cần được nghe trọn vẹn để cảm nhận hết thông điệp mà The Weeknd muốn truyền tải.

Trước thềm ra mắt album, một số tin đồn cho rằng Hurry Up Tomorrow sẽ hoàn thành chuỗi 3 album từ 2020 đến nay, đồng thời cũng là album cuối cùng của anh dưới nghệ danh The Weeknd, mở đường cho những sáng tạo mới với cái tên thật Abel Tesfaye.

Dù bạn say mê sự nổi loạn trong Dawn FM hay vẫn hoài niệm những ngày hoàng kim của After Hours, Hurry Up Tomorrow vẫn xứng đáng được lắng nghe. Đây là một tác phẩm không hoàn hảo, nhưng lại chứa đựng tất cả những gì làm nên cái tên The Weeknd suốt hơn một thập kỷ qua. Nếu đây thật sự là lời chia tay, thì ít nhất, nó cũng là một lời tạm biệt đáng nhớ.