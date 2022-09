Hụt hơi trên YouTube so với Pink Venom, Shut Down và Born Pink vẫn giúp BLACKPINK lập nhiều kỷ lục

HHT - Không chỉ ghi nhận những cột mốc đáng kể ở mặt trận nhạc số, album "Born Pink" còn giúp BLACKPINK lập hàng loạt kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử K-Pop với lượng tiêu thụ triệu bản.

Pre-single Pink Venom giúp BLACKPINK đem về nhiều cột mốc đầu tiên đáng nể, đặc biệt ở địa hạt YouTube. MV ca khúc chủ đề của album Born Pink, Shut Down hơi kém cạnh Pink Venom ở lượt xem. Nguyên nhân có thể do Pink Venom phát hành trước nhận được nhiều chú ý từ sự tò mò của công chúng, vì đây là MV đầu tiên của BLACKPINK sau 2 năm vắng bóng trên đường đua âm nhạc. Thời điểm MV Shut Down được phát hành, lượt xem cũng bị phân tán do fan, cũng như công chúng nghe các ca khúc khác trong album Born Pink.

Tuy nhiên, trên các mặt trận khác, Shut Down cùng album Born Pink ghi nhận nhiều kỷ lục mới trong sự nghiệp âm nhạc của BLACKPINK.

Mới nhất, Billboard thông báo album mới nhất của BLACKPINK - Born Pink đã ra mắt ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng (BXH) Top 200 Album. Với 102.000 bản được bán ra trong tuần đầu phát hành, Born Pink trở thành album của nhóm nữ đầu tiên giành hạng nhất trên Billboard 200 kể từ năm 2008. Thành tích này cũng giúp BLACKPINK trở thành nhóm nữ K-Pop đầu tiên có album đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200, là nhóm nhạc K-Pop thứ ba đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 vào năm 2022, sau BTS và Stray Kids.

BLACKPINK cũng là nghệ sĩ K-Pop đầu tiên có ca khúc debut hạng 1 trên BXH Spotify Global Weekly. Trong 1 tuần kể từ khi phát hành, Shut Down đã cán mốc 39,18 triệu lượt stream trên nền tảng này. BLACKPINK còn là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên có 2 bài hát đứng đầu liên tiếp nhiều ngày trên BXH Spotify Global Daily Chart.

Theo thống kê của Circle Chart (trước đây là Gaon Chart), Born Pink đã ghi nhận doanh số khoảng 2.141.281 bản trong tuần đầu phát hành, đứng đầu trong tuần thứ 38 (11 - 17/9), chính thức trở thành album bán chạy nhất trong lịch sử của nền tảng này. Đồng nghĩa Born Pink của BLACKPINK chính thức trở thành album đầu tiên của nhóm nữ vượt mốc 2 triệu bản trong lịch sử K-Pop. Hiện tại, BLACKPINK và Born Pink cũng đang đứng đầu BXH nghệ sĩ nữ K-Pop có lượng tiêu thụ album ngày đầu cao nhất, với 954.080 bản trên Hanteo.