Huỳnh My MIQVN 2023 gây tranh cãi vì thiếu chuyên nghiệp, từng khẳng định không thi nhan sắc

HHT - Không chỉ gây tranh cãi ở tập 1 Miss International Queen Vietnam 2023 vì được chọn vào Top 20, Lý Huỳnh My còn khiến khán giả bàn tán về cách ứng xử của mình trong tập 2.

Sau khi phát sóng 2 tập đầu tiên, Lý Huỳnh My đang trở thành cái tên gây chú ý tại Miss International Queen Vietnam 2023 bởi những màn thể hiện "không cảm xúc" trong các thử thách ở cuộc thi. Mỹ nhân chuyển giới bị giám khảo nhắc nhở về biểu cảm gương mặt vô hồn và cả thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp.

Điển hình như trong một lớp học kỹ năng với Hoàng Thùy, người đẹp đã có những pha tạo dáng khó hiểu khiến dàn ban giám khảo không hài lòng. Nữ siêu mẫu và Dược sĩ Tiến còn liên tục nhắc nhở cô gấp rút thực hiện thử thách vì thời gian có hạn.

Tuy nhiên, Huỳnh My vẫn ung dung và mất nhiều thời gian chọn lựa sản phẩm để làm mẫu. Trong quá trình chụp ảnh, người đẹp thường xuyên bị các giám khảo nhắc nhở phải đứng đúng vị trí vì cô liên tục di chuyển, khiến nhiếp ảnh gia khó tác nghiệp.

Ở thử thách chụp ảnh nhóm, Huỳnh My tiếp tục trở thành cái tên khiến HLV Thủy Tiên và BGK “đau đầu". Dù đã được mentor hướng dẫn rất nhiệt tình, cô nàng vẫn giữ nguyên gương mặt “đơ cứng” và có thái độ thiếu hợp tác với bạn diễn Minh Kha.

Quan sát màn thể hiện của Huỳnh My, Hoa hậu Hương Giang tỏ rõ thái độ khó chịu, cho rằng bức ảnh nhóm của đội Thủy Tiên "bị phá hỏng bởi biểu cảm của Huỳnh My". Siêu mẫu Lukkade và Dược sĩ Tiến cũng tỏ ra khó hiểu trước cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của Huỳnh My.

Tại buổi đánh giá, Hương Giang nhận xét về Huỳnh My: "Em chụp ảnh cưới nhưng không cười, trong khi Thủy Tiên ra sức nói rằng em phải cười lên. Nhưng em chỉ làm những cái mà em thích, em không quan tâm đến huấn luyện viên hay mọi người đang làm gì cả. Em thật khó hiểu. Tiên phải khó khăn lắm mới chọn được hình vì biểu cảm của em".

Đây không phải là lần đầu tiên Huỳnh My tham dự cuộc thi. Năm 2018, Huỳnh My cũng là người đẹp góp mặt trong dàn thí sinh của Miss International Queen Vietnam mùa giải đầu tiên.

Tuy nhiên, khi bị loại khỏi Top 15, Huỳnh My đã liên tục gào thét, khóc lóc và cho rằng ban giám khảo không công bằng. Thậm chí người đẹp còn khẳng định trước máy quay sẽ không tham gia bất cứ một cuộc thi nhan sắc nào khác sau cuộc thi này.

Sau khi nhận chỉ trích ở mùa đầu tiên, Huỳnh My cho biết sẽ cố gắng thay đổi để trở thành phiên bản hoàn hảo hơn khi đến với mùa giải thứ ba này. Tuy vậy, sau 2 tập phát sóng vừa qua, dường như Huỳnh My chưa cho thấy sự cải thiện.