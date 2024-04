Hyoyeon SNSD - Bomi Apink bị tạm giữ ở Indonesia, phản ứng của fan "lạ lắm"

HHT - Toàn bộ đội ngũ trong chương trình mới của đài KBS đều đang bị tạm giữ ở một khách sạn tại Bali vì nghi quay hình trái phép. Trong khi nhiều người hâm mộ trấn an lẫn nhau và cập nhật tin tức liên tục, một bộ phận fan của Hyoyeon lại khiến netizen "cười ngất".

Mới đây, thông tin các nghệ sĩ lớn như Hyoyeon (SNSD), Bomi (Apink) cùng một số nghệ sĩ khác đang bị tạm giữ tại Bali (Indonesia) khiến cư dân mạng giật mình.

Cụ thể, các nữ idol đang ghi hình cho chương trình giải trí mới của KBS Joy mang tên My Way Package Season 2: Pick Me Trip in Bali thì bị chính quyền Bali mời làm việc vì bị nghi ngờ đang thực hiện hành vi quay phim trái phép tại nước này.

Cộng đồng mạng nghi ngờ KBS chưa thông qua chính quyền Bali về kế hoạch quay phim, vì vậy đội ngũ sản xuất đã không thể xuất trình giấy phép. Trước đó, ê-kíp chương trình đã đến Bali vào ngày 21/4 để ghi hình và dự kiến sẽ trở về vào ngày 25/4. Tuy nhiên do sự cố này, đến nay toàn bộ đội ngũ sản xuất và dàn cast vẫn chưa thể trở về Hàn Quốc.

Theo chia sẻ của nhân viên trong đoàn phim cùng tờ báo SPOTV News, có vẻ như đội ngũ sản xuất không chia sẻ về tình hình này cho các thành viên khác, dẫn đến việc dàn nghệ sĩ cũng không biết lý do vì sao họ đột nhiên bị tạm giữ. Cả đoàn đang nỗ lực để có thể nhanh chóng trở về Hàn Quốc.

Ngoài Hyoyeon và Bomi, dàn khách mời còn bao gồm Choi Hee, Lim Na Young (cựu thành viên I.O.I), Dita (SECRET NUMBER). Cả đoàn khoảng 30 người cả nhân viên và khách mời đang bị tịch thu hộ chiếu và bị tạm giữ tại khách sạn.

Các nghệ sĩ đang ở trong một khách sạn và đang bị chính quyền Bali điều tra. Sau khi hoàn tất điều tra, đoàn phim dự kiến ​​có thể sẽ trở về Hàn Quốc sớm nhất là vào đầu tuần sau. Sự cố bất ngờ cũng đã khiến các nghệ sĩ phải vội vàng điều chỉnh khẩn cấp lịch trình của họ ở Hàn. Dù vậy, đối mặt với tin tức này, ngạc nhiên là đa số người hâm mộ lại có phản ứng hài hước:

"Có khi Hyo bị cảnh sát mời xong còn nghĩ 'Hôm nay content đỉnh dữ vậy ta?'"

"Hyoyeon không tạo ra content, content tự tìm đến Hyoyeon."

"DJ miền Tây" (biệt danh fan Việt đặt cho Hyoyeon) của SNSD nổi tiếng là người hài hước và hay tạo "mảng miếng", vì vậy fan cũng khó có thể ngờ tình huống như vậy lại thật sự xảy ra. Đồng thời, các fan cũng liên tục trấn an lẫn nhau và cập nhật tin tức liên tục để mong các nghệ sĩ có thể suôn sẻ trở về Hàn Quốc.