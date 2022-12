"In tư" 2 cameo xịn xò trong MV "Ditto" của NewJeans: Cực phẩm mới của màn ảnh xứ Hàn

HHT - Sự xuất hiện không báo trước của "trai đẹp lớp 7" Choi Hyun Wook trong MV "Ditto" (NewJeans) khiến người xem đi từ bất ngờ đến phấn khích. Trong khi đó, nữ chính Park Ji Hoo lại gây tò mò vì không lộ mặt trong suốt MV.

Park Ji Hoo - "Ngôi sao hy vọng" của màn ảnh Hàn

Park Ji Hoo sinh năm 2003. Cô tham gia casting cho một học viện diễn xuất từ năm 5 tuổi, sớm xác định đi theo nghiệp diễn. Năm 2018, Park Ji Hoo sắm vai chính phim điện ảnh đầu tiên trong House of Hummingbird. Vai diễn này mang về cho Ji Hoo không ít giải thưởng lớn nhỏ, trong đó có giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc tại 3 lễ trao giải Hiệp hội Phê bình phim Hàn Quốc, Cine21 và Liên hoan phim Tribeca.

Vào vai nữ sinh bên ngoài mềm yếu, nhưng nội tâm mạnh mẽ - Nam On Jo trong All Of Us Are Dead (Ngôi Trường Xác Sống), Park Ji Hoo gây ấn tượng với lối diễn xuất tự nhiên, chắc tay. Thành công bùng nổ toàn cầu của phim vào đầu năm nay giúp danh tiếng của Ji Hoo tăng vọt chỉ sau 1 đêm. Với ngoại hình sáng lẫn tài năng nổi trội, nữ diễn viên được công chúng kỳ vọng sẽ trở thành một trong những trụ cột của lứa diễn viên thế hệ mới.

Ji Hoo cũng là một fan K-Pop chính hiệu. Nữ diễn viên 2K3 từng tiết lộ đã chi không ít cho sự nghiệp "đu idol". Cô thần tượng EXO và bày tỏ mong muốn được hợp tác với giọng ca chính của nhóm - D.O.

Trở thành cameo trong MV Ditto, Ji Hoo hóa thân thành người bạn của NewJeans, luôn cầm máy quay ghi lại những khoảnh khắc cùng nhau vui đùa. Nữ diễn viên không lộ mặt trong suốt MV, người xem muốn biết danh tính của cô phải chờ đến khi dòng credit cuối MV Side B hiện lên.

Choi Hyun Wook - "Nam thần học đường" thế hệ mới

Năm 2022 có thể nói là năm đánh dấu những bước tiến mới trong sự nghiệp diễn xuất của Choi Hyun Wook. Đầu năm, anh gây bão với vai diễn Moon Ji Woong trong bộ phim Twenty Five, Twenty One. Ji Woong điển trai, tâm lý, ga lăng, si tình, hiểu rõ bản thân muốn gì và luôn hết lòng vì bạn bè khiến khán giả "đổ đứ đừ".

Cuối năm 2022, mỹ nam 2K2 tiếp tục hạ gục người xem với vai diễn Ahn Soo Ho trong Weak Hero Class 1. Soo Ho là một chàng trai trung thực, tự do, bàng quan với mọi thứ trên đời, chỉ quan tâm đến việc tốt nghiệp để thực hiện lời hứa với bà. Weak Hero Class 1 được chuyển thể từ webtoon cùng tên, là bộ phim được trông đợi nhất tại sự kiện On screen trong khuôn khổ Liên hoan Quốc tế Busan lần thứ 27.

Choi Hyun Wook bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2019. Vai chính đầu tiên của anh là Moon Ye Chan trong webdrama Real: Time: Love 3. Nhưng phải đến khi góp mặt trong bộ phim thanh xuân vườn trường Racket Boys (Đội Cầu Lông Thiếu Niên), tên tuổi của Choi Hyun Wook mới đến gần hơn với công chúng.

Liên tục vào vai nam sinh Trung học, nhưng Choi Hyun Wook không khiến người xem nhàm chán nhờ cách chọn kịch bản linh hoạt trong tính cách nhân vật. Nếu Woo Chan của Racket Boys chân thành, nỗ lực, thì Ji Woong của Twenty Five, Twenty One lại tinh nghịch, hoạt ngôn, Soo Ho của Weak Hero Class mạnh mẽ, gai góc, trầm lặng.

Choi Hyun Wook còn được cư dân mạng nhận xét là có gương mặt hao hao Park Seo Joon và Jang Ki Yong, đặc biệt là góc nghiêng. Xuất hiện trong MV Ditto, mỹ nam 2K2 vào vai nam chính, là crush của Ji Hoo.