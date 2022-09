Infographic: Hướng dẫn cách đăng ký tài khoản định danh điện tử mới nhất

HHT - Tại sự kiện Far Out được tổ chức bởi Apple vào rạng sáng ngày 8/9, ngoài giới thiệu loạt sản phẩm mới như Apple Watch Series 8, AirPods, iPhone 14 series còn có sự hiện diện tính năng mới vô cùng độc đáo có tên là Dynamic Island, dành riêng cho iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max.

HHT - Mới đây, Apple đã cho ra mắt iPhone 14 và iPhone 14 Plus tại sự kiện "Far Out". Đây là một trong những sự kiện công nghệ quan trọng trong năm 2022, thu hút nhiều sự chú ý của giới quan sát công nghệ và cộng đồng fan hâm mộ nhà Táo. Cùng khám phá thiết kế, cấu hình và giá bán của bộ đôi iPhone 14, 14 Plus nhé!