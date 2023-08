ITZY comeback với “Kill My Doubt”: Mới mẻ nhưng chưa đủ để quay lại đỉnh cao thời debut

HHT - Với đợt comeback lần này cùng album “Kill My Doubt”, ITZY đã có một số chia sẻ về quá trình chuẩn bị và tập luyện để cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc chỉn chu nhất trong album mới.

Vào ngày 31 tháng 7 vừa qua, mini album của ITZY đã chính thức phát hành, cùng với đó là MV cho ca khúc chủ đề Cake cũng được đăng tải trên nền tảng YouTube. Cake mang giai điệu bắt tai, thịnh hành, phù hợp với khán giả, đặc biệt là đoạn điệp khúc được sử dụng để làm #DanceChallenge trên TikTok.

Ngoài Cake, một số bài hát khác trong mini album như Kill Shot, Bet On Me, None of My Business nhận được rất nhiều lời khen từ công chúng.

Về ý nghĩa đằng sau album Kill My Doubt, thành viên Ryujin lý giải rằng album muốn nhấn mạnh vào việc chúng ta nên đặt niềm tin vào chính bản thân mình và mạnh mẽ vượt qua những hoài nghi, lo lắng không đáng có. Theo lời của Ryujin, cô chia sẻ: “Bất cứ ai cũng đều có những nỗi bất an và nghi ngờ của riêng mình. ITZY muốn truyền đạt rằng chỉ khi đối mặt với những lo lắng đó thì chúng ta mới có thể yêu thương và tin tưởng bản thân.”

Khi được hỏi về sự khác biệt của album này so với những sản phẩm trước đây của ITZY, thành viên Lia đã giải thích rằng Kill My Doubt sẽ vừa chứa đựng những suy nghĩ chân thực của từng thành viên, vừa có khả năng thể hiện sự mới mẻ trong âm nhạc của nhóm.

Cake là ca khúc chủ đề đầu tiên của nhóm có sự hợp tác với bộ đôi producer nổi tiếng Hàn Quốc Black Eyed Pilseung. Đây chính là “cha đẻ” của nhiều bản hit đình đám như Touch My Body của Sistar, Only You của Miss A và Cheer Up của TWICE.

Thành viên Chaeryoung nói thêm: "Mình mong rằng Cake sẽ là một bài hát được yêu thích cả trong nước và quốc tế. Cũng giống như món bánh ngọt trái cây tươi mát, mình hy vọng Cake sẽ là một bài hát mà mọi người thưởng thức hoài không chán.”

Mặc dù từng là một trong những nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất Gen 4, ITZY dần đánh mất phong độ và không giành được nhiều sự quan tâm của khán giả trong thời gian gần đây. Nhiều gương mặt mới dần “chiếm ngôi” ITZY, trong đó phải kể đến IVE, Le Sserafim, NewJeans.

Tuy mini album mới khá thú vị nhưng netizen Hàn cũng nhận xét thật khó để ITZY có thể quay trở lại “thời hoàng kim” như khi vừa mới debut. Dù vậy, đây vẫn là một lần comeback làm hài lòng những người yêu thích ITZY và âm nhạc của nhóm.