IVE vừa lạ vừa quen trong "After LIKE": Rei, Gaeul lần đầu thể hiện kỹ năng rap, chiếm spotlight

HHT - Sau thành công của "Love Dive", IVE tiếp tục trở lại đường đua K-Pop với đĩa đơn "After LIKE". Thử sức với thể loại Disco và lần đầu đưa rap vào một ca khúc của nhóm, IVE nhận được nhiều lời khen từ khán giả với "After LIKE".

After LIKE nói về những cô gái luôn tự tin và sẵn sàng theo đuổi những gì họ muốn trong tình yêu. Ca khúc mượn một phần sample từ ca khúc I Will Survive (1978) của Gloria Gaynor. Vẫn giữ âm hưởng Disco từ sample, nhưng After LIKE được tái sinh nhờ kết hợp yếu tố EDM Pop House để phù hợp với phong cách của IVE.

Là phần mở rộng của Love Dive, vì vậy, giai điệu và MV của After LIKE cũng mang không khí như một lễ hội sôi động. IVE vẫn xuất hiện với hình ảnh xinh đẹp đậm chất tiểu thư vừa tươi tắn vừa sang trọng, tương tự như Eleven và Love Dive.

Nếu trong Love Dive, Won Young nổi bật với câu hát điệp khúc, thì ở After LIKE, spotlight thuộc về Gaeul và Rei. After LIKE là ca khúc đầu tiên của IVE có phần rap, Rei đã tham gia viết lời cho phân đoạn này và cùng thể hiện với Gaeul. Chị cả của IVE khiến người nghe ấn tượng không chỉ với giọng rap mà còn bởi nhan sắc và phong cách vừa cá tính, nổi loạn vừa sang trọng.

Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận After LIKE vẫn có nhiều điểm trừ như độ liên kết giữa các phần trong bài còn rời rạc hay những góc quay có phần chóng mặt trong MV... Dẫu vậy, nhìn tổng thể, cư dân mạng Hàn vẫn dành nhiều lời khen cho IVE cùng After LIKE:

"Bài này như đem tui về lại K-Pop thời xưa ý."

"Uầy! Bài này có vibe thập niên 90, ưng!"

"Bài này hơi gây ý kiến trái chiều đấy, nhưng tôi thích lắm nhé."

"Nhạc thì hay, chỉ là tôi đã mong đợi quá nhiều sau bài trước (Love Dive) nên cảm thấy ca khúc lần này chưa thỏa mãn mong đợi đó."