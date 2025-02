j-hope BTS, Lisa BLACKPINK, Gong Yoo đổ bộ bìa W Hàn - ai ấn tượng nhất?

HHT - Bộ ba đại sứ thương hiệu Louis Vuitton gồm Gong Yoo, j-hope BTS, Lisa BLACKPINK mang đến những tạo hình đặc sắc khi xuất hiện trên bìa W Hàn.

Gong Yoo

Tài tử Gong Yoo cuốn hút trên trang bìa W Hàn. Phong độ nhan sắc của nam đại sứ ở tuổi 46 gây thương nhớ qua ống kính của nhiếp ảnh gia Park Jong Ha. Anh diện trang phục đơn sắc, kiểu tóc bồng bềnh, làm nổi bật các thiết kế đồng hồ dòng Tambour của nhà mốt Pháp.

j-hope BTS

j-hope BTS nhận được nhiều phản hồi tích cực trong lần lên bìa W Hàn số tháng 3/2025. Chủ nhân bản hit on the street diện trang phục tối màu, lịch lãm nằm trong BST Xuân Hè 2025 dành cho nam do Giám đốc Sáng tạo Pharrell Williams thiết kế. Nam đại sứ tạo điểm nhấn với phụ kiện kính mát, găng tay thép mang phong cách futuristic.

Lisa BLACKPINK

Lisa BLACKPINK có màn tái xuất đầy ấn tượng trên bìa W Hàn. Đây là lần thứ 3 giọng ca New Woman trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí này, 3 lần với 3 nhà tài trợ khác nhau.

Ở trang bìa số tháng 3/2025, Lisa BLACKPINK đồng hành cùng Louis Vuitton. Nàng đại sứ 28 tuổi lăng xê các thiết kế của Nicolas Ghesquière, nằm trong BST Xuân Hè 2025 dành cho nữ.

Ngôi sao người Thái Lan "cân đẹp" hai tạo hình có phong cách đối lập: Lúc cá tính với kiểu tóc bạch kim đánh rối, kẻ mắt khói đậm, sau đó lại ngọt ngào trong mẫu đầm liền vải dạ. Mái tóc nâu xoăn sóng của người đẹp gợi nhớ tới bản tình ca Moonlit Floor.