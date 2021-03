Jack - Thúy Ngân - Karik là ba thành viên mới tham gia "Running Man bản Việt" năm nay?

HHT - Kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức tại 7 địa phương gồm TP.HCM, Bến Tre, An Giang, Bạc Liêu, Nha Trang, Đà Nẵng và Buôn Ma Thuột đã diễn ra với sự tham gia của các bạn học sinh đến từ nhiều trường THPT khác nhau.

HHT - Vài ngày gần đây dường như là “thời của những vụ mắc kẹt”, khi mà sứ mệnh “giải cứu kênh đào Suez” còn chưa xong thì đã xảy ra hai vụ mắc kẹt giống vụ tàu Ever Given đến kỳ lạ. Không những vậy, ở một trong hai vụ mắc kẹt đó thì “thủ phạm” còn có một sự trùng hợp lạ lùng khác với tàu Ever Given.