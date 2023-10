Jennie BLACKPINK lại "lăng xê" thương hiệu Việt này trong single "You & Me"

HHT - Dựa vào những bức ảnh được "nhá hàng", có vẻ special single "You & Me" của Jennie sẽ được phát hành là một video performance. Cùng với đó là thông tin về lịch trình mới của Jennie được công bố, fan suy đoán lẽ nào đây là dấu hiệu tích cực cho thấy Jennie sẽ ở lại YG?

Title và collage poster thông báo và "nhá hàng" cho special single You & Me đã được YG Ent tung ra khiến fan thích thú. Như vậy, fan sẽ được nghe phiên bản chuẩn chỉnh nhất của You & Me mà không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng âm thanh hay tiếng reo hò.

Dĩ nhiên, concept "đóng đinh" trong ca khúc này - balletcore và "tiên tử", "nàng Tinker Bell" Jennie sẽ trở lại trong bản phát hành chính thức này. Truyền thông Hàn cho biết cả hai phiên bản thường và bản phối ở Coachella 2023 sẽ cùng được phát hành. Về video trình diễn, chưa rõ Jennie sẽ thể hiện phiên bản nào.

Local brand Việt Fancì - "thương hiệu ruột" của stylist nhà BLACKPINK một lần nữa được lựa chọn trong dàn outfit trong video lần này của Jennie. Chiếc áo vibe killer top màu đỏ có giá khoảng 5,7 tới 6,5 triệu đồng. Phần cổ áo đính hoa đã được sửa lại trễ xuống một chút để tôn lên bờ vai móc áo của Jennie. Nữ idol mang đôi giày đỏ cùng tông của nhà NODALETO có giá 850 USD (hơn 20,7 triệu đồng).

Cũng trong ngày 5/10, người hâm mộ đón thêm tin vui khi tờ Sports Chosun đưa tin Jennie sẽ tham gia vào chương trình tạp kỹ mới Apartment 404 lấy bối cảnh căn hộ, được cầm trịch bởi đạo diễn - PD Jung Chul Min - người đứng sau Running Man, Sixth Sense. Ngoài Jennie, dàn cast chính còn có "MC quốc dân" Yoo Jae Suk, Cha Tae Hyun và Lee Jung Ha.

Hiện Apartment 404 vẫn đang trong giai đoạn chọn khách mời. Dự kiến, chương trình sẽ phát sóng vào nửa đầu năm 2024.

Lịch phát hành You & Me, cộng với lịch trình mới được công bố, nhiều người hâm mộ dự đoán đây có lẽ là dấu hiệu khả quan, cho thấy Jennie đã tái ký với YG Ent. Trước đó, có tin đồn Jennie và Jisoo lên kế hoạch lập công ty riêng để định hướng hoạt động solo. Tuy nhiên, YG Ent nhanh chóng phủ nhận tin đồn, cho biết hợp đồng với BLACKPINK vẫn đang trong giai đoạn đàm phán.