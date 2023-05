Jennie (BLACKPINK) như công chúa từ trang truyện bước ra thảm đỏ Cannes 2023

HHT - Xuất hiện với chiếm đầm xòe trễ vai lộng lẫy, thanh lịch, Jennie (BLACKPINK) đang là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 76.

Rạng sáng ngày 23/5 (theo giờ Việt Nam), Jennie (BLACKPINK) chính thức tham gia vào sự kiện phim ảnh đình đám nhất toàn cầu - LHP Cannes 2023. Nữ thần tượng xuất hiện với vai trò diễn viên trong bộ phim The Idol do Sam Levinson và The Weeknd làm đạo diễn.

Đây là lần đầu tiên Jennie xuất hiện ở sự kiện liên hoan phim đình đám này và ngôi sao toàn cầu nhanh chóng làm bùng nổ truyền thông. Tạo hình với mái tóc đen thẳng xõa dài của Jennie tại Cannes đơn giản nhưng giúp cân bằng cho chiếc váy cầu kỳ. Chiếc đầm thuộc bộ sưu tập Chanel Haute Couture mùa Xuân 2020 với thiết kế trễ vai cùng dáng xòe rộng càng khiến thành viên BLACKPINK trông như công chúa bước ra từ những bộ phim Disney.

Tại buổi after party của The Idol trong khuôn khổ Cannes 2023, giọng ca Solo tiếp tục trở thành tâm điểm với trang phục quyến rũ.

LHP Cannes 2023 sẽ diễn ra đến hết ngày 27/5. Những nghệ sĩ Hàn Quốc đình đám như Krystal f(x), aespa hay Hyunjin (Stray Kids) là những ngôi sao tiếp theo được mong chờ khuấy đảo sự kiện.