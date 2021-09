Jennie BLACKPINK tiết lộ màu tóc nhuộm mơ ước, là gì mà netizen đồng loạt can ngăn?

HHT - Là thành viên ít đổi màu tóc nhất BLACKPINK nên Jennie đang ao ước được một lần biến hình với một tông màu chưa bao giờ nhuộm. Jennie thích màu gì mà cư dân mạng đều bảo thích vậy thôi chứ không nên thực hiện?

Riêng trong khoản nhuộm tóc thì BLACKPINK gần như chia thành hai nửa: Rosé cùng Lisa nhuộm tóc thường xuyên, thử đủ tông màu rực rỡ trong khi Jennie, Jisoo lại gắn bó với mái tóc sẫm, nếu có nhuộm cũng là màu nâu, nâu sẫm, nâu vàng mà thôi.

Mới đây, Jisoo cũng có màn lột xác ấn tượng với mái tóc nâu hạt dẻ vô cùng ngọt ngào, giúp chị cả BLACKPINK nhìn phóng khoáng, trẻ trung và mới mẻ. Lisa cũng có hẳn video kể về hành trình chuyển từ tóc sẫm sang tóc vàng để chụp bộ ảnh cho single album riêng.

Đến lượt Jennie, khi trò chuyện với người hâm mộ trên nền tảng Weverse thì thành viên BLACKPINK tiết lộ cô rất thích được nhuộm màu vàng bạch kim cho cả mái tóc chứ không chỉ là một vài lọn nhỏ như trước kia. Từ khi debut đến nay, Jennie chưa bao giờ nhuộm tóc vàng óng mà chỉ đội tóc giả khi cần thay đổi hình ảnh.

Cư dân mạng đều muốn thấy Jennie "biến hình" trong màu tóc mới mẻ nhưng có lẽ điều này rất khó thành hiện thực. Bởi tóc Jennie khá là yếu trong khi nhuộm tóc vàng bạch kim cần trải qua nhiều lần tẩy tóc rồi nhuộm mới cho ra màu sắc ưng ý. Chưa kể Jennie sẽ cần nhuộm liên tục để không rơi vào cảnh chân tóc mới mọc ra thì đen còn đuôi tóc thì vàng rực.

Trước đây, để có được phần tóc mái vàng bạch kim trong ca khúc How You Like That thì Jennie đã tốn tới 18 giờ đồng hồ trong tiệm làm tóc. Rồi suốt thời gian quảng bá, Jennie cũng thường xuyên phải quay lại tiệm để dặm thêm thuốc cho tóc không phai màu. Sau đó thì Jennie đã quay lại màu đen tự nhiên để tóc được nghỉ ngơi, phục hồi.

Chính vì xót xa cho mái tóc phải chịu nhiều hóa chất cũng như biết da đầu của Jennie rất nhạy cảm nên netizen dù có thích nhìn Jennie phiên bản tóc vàng đến mấy cũng công nhận cô để tóc sẫm cũng xinh lắm rồi, thích thay đổi thì dùng tóc giả là được.