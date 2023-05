Jennie (BLACKPINK) - V (BTS) lộ clip trên đường phố Paris, phải chăng sắp công khai?

HHT - Trong khi khán giả đang hào hứng với bộ phim "The Little Mermaid" của "Ariel" Halle Bailey, một ngôi sao khác của dòng phim chuyển thể người đóng đến từ nhà Disney lại nhận về rất nhiều chỉ trích, chính là "Alladin" Mena Massoud.

HHT - Vừa tiếc nuối vì lỡ hẹn màn hợp tác của Song Hye Kyo và Han So Hee trong phim mới, khán giả lại hoang mang khi phía công ty quản lý của Han So Hee và đoàn làm phim đưa ra những phát ngôn mập mờ, khó hiểu.

HHT - Kỉ niệm 10 năm ra mắt, BTS phát hành cuốn sách "Beyond The Story: 10-Year Record of BTS", cùng người hâm mộ nhìn lại toàn bộ hành trình 10 năm đầy ý nghĩa và những câu chuyện chưa từng được tiết lộ.