Jeongyeon (TWICE) xuất hiện với diện mạo mới, ONCE mừng cho sức khỏe thần tượng

HHT - Dạo gần đây, các ONCE đã vô cùng bất ngờ và vui mừng sau khi Jeongyeon (TWICE) cho thấy thân hình có phần thanh thoát hơn của mình.

Thời gian trước, Jeongyeon - thành viên của nhóm nhạc nữ đình đám TWICE - đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội khi cô thông báo tạm ngừng hoạt động vì gặp vấn đề về sức khỏe. Jeongyeon mắc chứng thoát vị đĩa đệm ở cổ và chứng rối loạn hoảng sợ. Cô đã nhiều lần tạm dừng hoạt động từ năm 2021 đến năm 2022 để có thể hồi phục sức khỏe.

Trong thời gian điều trị, thỉnh thoảng Jeongyeon vẫn sẽ tham gia các lịch trình của TWICE và lần nào cô cũng thu hút sự chú ý với cân nặng tăng một cách rõ rệt của mình. Một cựu phóng viên giải trí đã tiết lộ lý do thực sự khiến Jeongyeon tăng cân nhiều là do tác dụng phụ của loại thuốc mà nữ thần tượng đang dùng cho phẫu thuật thoát vị đĩa đệm. Ngoài cân nặng, Jeongyeon còn khiến fan lo lắng khi tái hoạt động vào tháng 11/2021 và xuất hiện với làn da nhợt nhạt hơn trước.

Những người yêu mến Jeongyeon, đặc biệt là các ONCE (fandom TWICE) luôn động viên nữ thần tượng rằng cô luôn luôn xinh đẹp dù có tăng cân đi chăng nữa, và sự thực luôn là như thế. Nhiều fan hy vọng Jeongyeon có lại thân hình thon gọn là để cho thấy cô đã hồi phục về sức khỏe.

Jeongyeon đã nỗ lực rất nhiều trong việc kiểm soát cân nặng của bản thân để cải thiện sức khỏe của mình. Đầu năm 2023, sau khoảng một tháng vắng bóng trên Instagram, Jeongyeon đã tiết lộ những bức ảnh mới nhất của cô.

Trong ảnh, Jeongyeon thu hút sự chú ý khi trông thon gọn trong bộ vest đen. Mặc dù để tóc ngắn, kiểu tóc thường khiến các cô gái trông mũm mĩm hơn, nhưng Jeongyeon lại khoe được khuôn mặt nhỏ, thanh thoát hơn trước.

Trong những bức ảnh khác, Jeongyeon mặc một chiếc váy ngắn màu đen, khoe vẻ đẹp góc cạnh hiếm có, tay chân thon gọn.

Khi những bức ảnh này của nữ thần tượng lan truyền trên mạng, nhiều fan cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Jeongyeon dường như đã có được vóc dáng và nước da khỏe mạnh hơn rất nhiều. Điều đó cho thấy tình trạng sức khỏe của Jeongyeon đã trở nên khá hơn.