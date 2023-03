Jimin (BTS) gây ấn tượng với hình tượng mới, khoe trọn vũ đạo mạnh mẽ trong "Set Me Free Pt.2"

HHT - Jimin (BTS) ra mắt pre-release single cho album đầu tay, đốn tim người hâm mộ với lời ca và vũ đạo hoành tráng, lột xác hình tượng với "Set Me Free Pt.2".

11h ngày 17/3 (giờ Việt Nam), single mở đường cho album solo đầu tay của Jimin (BTS) đã chính thức được phát hành, đánh dấu cột mốc đầu tiên xuất hiện với tư cách nghệ sĩ solo của anh.

Ca khúc mở đường Set Me Free Pt.2, thuộc thể loại Hip-hop, chứa đựng ý chí quyết tâm rũ bỏ những cảm xúc khác nhau từ đau đớn, buồn bã đến sự trống rỗng để tự do tiến về phía trước. Ca từ và giai điệu hào hùng, đặc biệt là phần rap của Jimin, tạo nên một ca khúc mang âm hưởng, khí thế đầy ấn tượng.

Sự kết hợp của âm thanh kèn trống và dàn hợp xướng đã làm nổi bật tối đa không khí tráng lệ của MV, cũng như thể hiện rõ ràng thông điệp của bài hát. MV Set Me Free Pt.2 tập trung vào màn trình diễn khoe vũ đạo của Jimin cùng các vũ công, tạo nên thước phim hoành tráng và mãnh liệt. Đặc biệt, những dòng chữ được viết trên thân thể của Jimin là một bài thơ của tác giả người Áo Rainer Maria Rillke với tựa đề "I live my life in widening circles" (Tôi sống đời tôi giữa những vòng tròn rộng lớn).

Trong album solo FACE của mình, Jimin sẽ thể hiện những cảm xúc khác nhau mà bản thân trải qua trong thời gian đại dịch COVID-19 hoành hành một cách chân thực nhất. FACE cũng chứa đựng câu chuyện sẵn sàng đối mặt trực diện với bản ngã chính mình, chuẩn bị cho một khởi đầu mới với tư cách là một nghệ sĩ solo.

Full album debut solo FACE với bài hát chủ đề "Like Crazy" sẽ được trình làng khán giả vào ngày 24/3. Được biết Jimin cũng sẽ tham gia các hoạt động quảng bá cho album tại các chương trình âm nhạc tuần.