Jin (BTS) chính thức ra mắt solo, nhan sắc như Hoàng Tử Bé trong MV "The Astronaut"

HHT - Tiếp nối j-hope, anh cả BTS - Jin đã chính thức ra mắt solo bằng đĩa đơn "The Astronaut". Ca khúc chứa đựng tình cảm chân thành mà Jin muốn gửi đến người hâm mộ trước khi nhập ngũ. Bên cạnh giai điệu bắt tai, Jin đốn tim fan với visual đậm chất "Hoàng Tử Bé" trong MV "The Astronaut"

Theo giờ Việt Nam, vào lúc 11 giờ ngày 28/10, single The Astronaut đã chính thức được phát hành. Đây là đĩa đơn đánh dấu màn ra mắt solo chính thức của Jin (BTS), đồng thời là món quà anh gửi tới người hâm mộ trước khi nhập ngũ.

The Astronaut là ca khúc mà ban nhạc đình đám Coldplay gửi tặng đến thành viên BTS. Jin cũng tham gia vào quá trình viết lời cho bài hát này.

MV The Astronaut tái hiện cuộc hành trình của một phi hành gia đến từ hành tinh khác. Anh hoàn thành chuyến du thám dài trong không gian, và cuối cùng chọn ở lại Trái Đất, mảnh đất của những người thân yêu và những điều quý giá đối với anh. The Astronaut dường như có mối liên kết với Moon (ca khúc solo của Jin trong album của BTS). Trong lời hát của Moon, Jin đã ví ARMY (fandom của BTS) là Trái Đất của mình.

Thuộc thể loại Pop Rock, bài hát gây ấn tượng với tiếng guitar acoustic nhẹ nhàng và giọng hát trầm ấm, ngọt ngào của Jin.

Cùng ngày 28/10, Jin sẽ tham gia buổi concert của Coldplay mang tên MUSIC of the SPHERES tại Argentina với vai trò khách mời đặc biệt. Jin sẽ lần đầu tiên biểu diễn ca khúc The Astronaut trên sân khấu này.